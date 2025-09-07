El «Seven Sear Navigator» se reencuentra con Vigo dos décadas después
Su medio millar de pasajeros disfruta de un recorrido de 17 noches entre Oslo y Barcelona
Fin de semana de lujo en el puerto con la presencia de dos cruceros del segmento de ultra lujo. A la escala del sábado del Le Lapérouse le siguió este domingo la del Seven Seas Navigator, que hacía 19 años que no nos visitaba.
A bordo disfrutan de un recorrido de 17 noches entre Oslo y Barcelona, 430 cruceristas estadounidenses, australianos y británicos, que viajan bajo la atención de 365 profesionales según informó la agencia Incargo Galicia.
Con 28.803 toneladas brutas y 173 metros de eslora por 24 de manga, este crucero integra la flota de la naviera estadounidense Radisson Seven Seas Cruises, compuesta por seis buques de ultra lujo al que se unirá otro más en 2026.
Tras finalizar la temporada de verano en el Norte de Europa, el Seven Seas Navigator navega rumbo a nuevos horizontes que lo acercarán en los próximos meses a puertos del Mediterráneo, costa occidental de África, golfo Pérsico y enclaves del lejano oriente hasta llegar a Australia. Un trotamundos del mar que en agosto de 2026 volverá a visitar Vigo.
