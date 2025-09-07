El refugio de los indonesios en Vigo

Cuando los marineros indonesios desembarcan en Vigo, van directos al barrio de O Calvario. Tras largas travesías y cierta sensación de soledad, se adentran el único lugar en el que pueden hablar su idioma y comer auténticos platos de su gastronomía, el Harum Manis, un restaurante de las islas índicas ubicado en Gregorio Espino.

Cuando entran por la puerta les cambia la cara al ver su bandera colgada. Sacan el móvil y se ponen a grabar. Los olores también son familiares y al otro lado de la barra encuentran una cara amiga, la de Aprilia Ani Kristianti. Es una compatriota de Java que lleva un lustro instalada en la ciudad olívica. Dentro de los límites urbanos son solo tres, aunque en la comarca habitan otros tantos. En total, el INE registra 62 en la provincia de Pontevedra. En Galicia son algunos más y habitualmente se reunen para compartir experiencias. Ella es propietaria del Harum Manis, «algodón de azucar» en español, uno de esos lugares de referencia en los que se juntan.

Lo lleva junto a su marido, Andrés Carrera, de Gondomar. La historia entre ambos, aunque ahora puede ser más habitual, es del todo original. Se conocieron por internet. Ella trabajaba para una televisión en Yakarta y el vivía en Barcelona. Tras chatear un tiempo decidieron verse en persona y ella se trasladó a la ciudad condal. Con la pandemia decidieron dar un cambio a su vida y venir a Vigo, aunque antes también pasaron por Indonesia.

Aprilia Ani Kristianti con dos trabajadores. / Pablo Hernández Gamarra

«En Barcelona hay más grupos de indonesios. Yo cocinaba para mis amigos y siempre pedían más. Llegó un momento en el que me empecé a plantear realmente montar algo», cuenta Kristianti.

Ponerse al frente de los fogones es casi natural para ella. Lo hacía desde los seis años: «Allí es habitual que los niños trabajen si tu familia no es muy rica . Tienen que ayudar», explica. Ella tuvo maestros duros, cuenta que si no lo hacía bien la criticaban y la instaban a seguir probando.

Aunque se defiende con el español, su carrera (en el mundo de la televisión) exige un nivel alto y especializado del idioma, por lo que el restaurante surgió como una opción lógica ante su decisión de mudarse.

La idea al abrir Harum era respetar la gastronomía indonesia todo lo posible. «En Barcelona había más restaurantes que supuestamente también lo eran, pero les faltaba autenticidad, eran más bien de comida rápida», indica. Para ser fieles a sus platos, elaboran los que pueden con los ingredientes de los que disponen. En la finca de los padres de Andrés cultivan productos asiáticos, raíces, pequeños pimientos picantes y plantas aromáticas que luego emplean. Son muy difíciles de encontrar en Vigo, a menos que se pidan online, pero es una opción cara. «Mi padre era agricultor, así que conseguí distintas semillas con las que después poder cocinar nuestros platos», indica.

Aprilia Ani Kristianti / Pablo Hernández Gamarra

La gastronomía indonesia es mayoritariamente vegetariana, no por motivos religiosos, sino porque la carne es muy cara. A mayores, existe una variedad casi inabarcable. Hay grandes diferencias entre las islas, igual que ocurre entre la comida gallega y, por ejemplo, la andaluza o la canaria. Son identidades diferentes. El país está compuesto por más de 17.000 islas, de las cuales alrededor de seis mil están habitadas. Java es una de las más conocidas, aunque también Sumatra, Borneo, Sulawesi, la parte occidental de Nueva Guinea y Bali, ahora fuerte destino turístico. «Hay islas menos conocidas que tienen muy buena gastronomía. Pude empaparme de ellas cuando trabajaba en Yakarta», cuenta.

Hermanamiento gallego

Aunque Aprilia encuentra la cultura europea muy distinta a la asiática, no le ocurre lo mismo con la gallega. «Es muy hospitalaria, igual que nosotros. Te invitan a comer y en Gondomar pude comprobar como los vecinos se ayudaban entre ellos. Me sentí como en casa», afirma. No es ajena a que existen además importantes asentamientos indonesios en algunas zonas, como Burela o Boiro. La Galicia marítima tiene historia con las islas, forjada a través de la industria del mar. Además de los desembarcos habituales de sus marineros, hay encargos navales a los astilleros locales. Freire construyó recientemente el Bima Suci, un velero-escuela para la Academia Naval de Indonesia.

Asesinato de una ferrolana

Kristianti se enfada con las últimas noticias sobre la mujer ferrolana que fue asesinada por personal de un hotel. Lamenta que la delincuencia en su país aumentó porque hay crisis económica. El desgobierno y la desigualdad acentúan la inseguridad, pese a que el país no para de crecer como potencia turística.