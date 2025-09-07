La reconversión frustrada de los antiguos juzgados fuerza a la Xunta a pagar 620.000 euros

El plan de la Xunta para transformar el antiguo edificio judicial de la calle Lalín en un centro de asociacionismo ha quedado paralizado por el enésimo conflicto que tiene abierto con el Ayuntamiento. El proyecto fue cancelado después de que el Concello revocase la licencia de obras previamente concedida, en medio de un prolongado pulso político entre ambas administraciones.

La anulación del proyecto ha supuesto un coste económico notable para el gobierno autonómico. Y es que ha tenido que indemnizar con 600.000 euros a las empresas Orega y XAC, adjudicatarias de las obras de rehabilitación, además de reembolsarles dos garantías por valor conjunto de 2,7 millones de euros. También ha abonado una compensación de 20.000 euros al arquitecto Alfonso Penela, responsable del diseño del proyecto, y le ha devuelto los 17.000 euros que había depositado como fianza.

El plan de rehabilitación nació tras el traslado de los juzgados al nuevo complejo judicial ubicado en el antiguo Hospital Xeral. Para dar uso al viejo edificio, la Xunta lanzó en 2022 un concurso de ideas entre arquitectos. La propuesta ganadora fue la de Alfonso Penela, autor también del diseño de la nueva Cidade da Xustiza.

El Gobierno gallego le encargó entonces la redacción del proyecto básico y de ejecución, por el que se le abonaron 410.000 euros. Sobre esa base, se adjudicaron contratos por un valor total de 19,5 millones de euros, que incluían la ejecución de la obra (18,8 millones), la dirección facultativa (414.000 euros), la dirección de ejecución (231.000 euros) y la coordinación en materia de seguridad y salud (105.000 euros), además de otros contratos menores.

El proyecto se topó con un obstáculo insalvable cuando el Concello de Vigo revocó en abril de 2025 la licencia de obras que había concedido apenas unos meses antes. El Ayuntamiento sostiene que el solar sobre el que se asienta el edificio es de titularidad municipal, lo que le otorga la competencia urbanística sobre el inmueble. El Concello planteó destinarlo a la resolución de trámites municipales para vecinos de barrios como Coia y Navia, dotándolo también de un auditorio y salas de reuniones.

La Xunta se ha visto obligada a liquidar dicho contrato y dejando en stand by el proyecto asociacionista. «Dado que esta situación finalizará en un procedimiento judicial, mientras dicho proceso no se resuelva, la Xunta debe resolver el contrato del proyecto para construir el nuevo centro».

Se trata de un nuevo conflicto de parcelas entre Xunta y Concello, al igual que sucede con la antigua estación de autobuses, que sigue abandonada a su suerte y sin ningún tipo de uso.