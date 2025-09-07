La Policía Local de Vigo detiene a un hombre tras agredir a un agente en una disputa en una cafetería

Un hombre fue detenido en la noche del sábado por la Policía Local de Vigo después de protagonizar un altercado en una cafetería situada en la calle Ramón Nieto. Según explica desde el cuerpo, el incidente comenzó cuando un cliente adoptó una actitud agresiva que derivó en una disputa en el establecimiento. Hasta el lugar acudieron varios agentes para mediar en la situación y proceder a la identificación de los implicados.

En ese momento, el individuo se enfrentó a los actuantes llegando a agredir a uno de ellos. Ante estos hechos, fue arrestado acusado de un delito de atentado contra la autoridad.

Más de una docena de intervenciones por fiestas

Además de esta detención, la Policía Local atendió durante la misma noche más de una docena de requerimientos relacionados con quejas vecinales por fiestas en domicilios, dentro del habitual dispositivo de vigilancia nocturna.