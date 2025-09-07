Por vocación, por contar con familiares en el Cuerpo, por el elevado número de plazas... pero no por razón de sexo. Independientemente de los motivos que han llevado al millar de aspirantes que ayer participaron de las pruebas de ingreso en la Guardia Civil en Vigo ninguno, o más concretamente ninguna, le echó para atrás ser mujer, sino todo lo contrario. Cada vez más, la paridad llama con fuerza a las puertas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y ayer, un tercio de este millar de opositores son mujeres. «Para mí es un aliciente; en ningún momento me plantee no presentarme por ser mujer. Cada vez somos más y es como debe ser», comenta una de estas jóvenes que concurrieron a las pruebas de conocimientos teóricos y psicotécnicos celebrados en la Facultad de Económicas de la Universidad de Vigo.

El morado «tiñe» el verde del uniforme

Esta es la primera fase, de cuyos resultados conocerán en las próximas 24-48 horas. A partir de ahí, los que hayan superado este trámite deberán superar las pruebas físicas, el reconocimiento médico y por último una entrevista personal. «Todas son importantes y tienen un peso importante en la oposición. Quizás esta primera sea la más dura, o la que más criba, la fase que decanta el acceso al Cuerpo», explica el responsable de Oposita Formación, una de las academias que se dieron cita ayer para animar a su alumnado. «Como primera valoración creo que ha sido un examen de nivel medio, ni excesivamente fácil ni tampoco imposible. Por ejemplo, otros años la parte de ortografía era más rebuscada y hoy –por ayer– ha sido más asequible», precisa.

Su percepción también coincide con la una mayor presencia de mujeres entre las aspirantes a integrar la Guardia Civil. «Nosotros también formamos para Policía Nacional y notamos cada vez mayor participación de mujeres. Es algo que nos alegra desde el punto de vista social, es un orgullo. Y además, que debe ser así, es vital la presencia de la mujer en el Cuerpo. No hay duda ni debate», dicen desde Oposita Formación.

En los exteriores de la facultad se concentraban también decenas de familiares y amigos de los y las opositoras para recibirlos después de meses de estudio. Fue el caso de Alba, cuyas amigas la esperaban con un gran ramo de flores. Todavía con los nervios encima, esta joven aspirante no se aventuró a precisar la complejidad del examen; todo lo contrario que otras compañeras sí satisfechas del resultado. «Yo estudiaba como si fuera un trabajo, en jornadas de 8 horas. No sé si aprobaré o no pero vas cogiendo experiencia, ves cómo es la prueba», reconocía esta joven que aspira a integrar algún día el GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) o la unidad cinológica.

Las pruebas de ayer consistía en test sobre conocimientos teóricos, idiomas, ortografía, gramática y psicotécnico. Si las superan, pasarán a las físicas: un circuito de coordinación y agilidad, prueba de resistencia (2 kilómetros), prueba de fuerza (flexiones) y 50 metros de natación.