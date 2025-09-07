Un incendio en contenedores de Teis afecta a cuatro vehículos
REDACCIÓN
Un incendio registrado en la madrugada del pasado sábado en la calle Sanjurjo Badía de Teis, a la altura del número 40, calcinó varios contenedores de basura y provocó daños en un turismo y tres motocicletas que se encontraban estacionados en los alrededores. Todo apunta al uso de un acelerante del fuego.
