Un incendio en contenedores de Teis afecta a cuatro vehículos

Un incendio registrado en la madrugada del pasado sábado en la calle Sanjurjo Badía de Teis, a la altura del número 40, calcinó varios contenedores de basura y provocó daños en un turismo y tres motocicletas que se encontraban estacionados en los alrededores. Todo apunta al uso de un acelerante del fuego.

