Fisioterapeutas piden unidades para el dolor crónico, que sufre el 26% de la gente

Los estudios estimaban hace treinta años que un 11% de la población española padecía dolor crónico. Los últimos datos del Barómetro del dolor crónico en España —de 2022— elevan esta tasa 25,9%. En Galicia, el problema es incluso algo mayor: lo sufre el 26,7%. Los profesionales lo califican como una «pandemia silenciosa». Y la Sociedad Galega de Fisioterapeutas (Sogafi) advierte de que no se está abordando de la manera más adecuada y piden la creación de unidades para poder hacerlo. El colectivo celebra este mes en Vigo una jornada en la que informar de este «cambio total de paradigma» basado en la evidencia científica y dar un empujón a la creación de estos nuevos dispositivos en la comunidad.

No hay ningún registro oficial, pero extrapolando estos datos, en el área sanitaria de Vigo hay alrededor de 142.000 personas que padecen algún tipo de dolor crónico. Los más habituales son el lumbar, el cervical y las contracturas musculares, seguidos por el de hombros, el provocado por la osteoporosis, las migrañas o la artrosis. A más de la mitad (59%) le duele «mucho». Para el 6% es «insoportable». Una cuarta parte de estas personas recibido una baja laboral en el último año y esta les ha mantenido lejos del trabajo una media de 5 meses.

«Durante mucho tiempo hemos tratado el dolor crónico como uno agudo mantenido en el tiempo y es mucho más complejo que eso», explica el fisioterapeuta Federico Montero Cuadrado, que junto a Miguel Ángel Galán, es pionero en estrategias de afrontamiento activo. Comenzaron por «una frustración personal», al ver que estos pacientes no mejoraban. «Veíamos que algo se nos estaba pasando». Se formaron durante 15 años –incluida una estancia en el laboratorio de Neuromodulación de Harvard— y crearon en Valladolid en 2019 la primera unidad de este tipo en España. Desde entonces, el servicio público de Castilla y León ya ha puesto en marcha otras seis y prevé activar 3 en las provincias que aún no tienen. Estará en la jornada del 27 de septiembre en Vigo para explicarlo.

Dolor sin lesión

“Es algo que a la gente le cuesta entender y también a muchos profesionales”, señala Montero. Tirso Docampo, vocal de Sogafi y uno de los organizadores del encuentro lo resume así: «El dolor que siente la persona es real, pero la causa no está en el tejido. Puede que no exista ni lesión en ese tejido. Hay que reeducar o resetear el sistema nervioso central».

«Puede haber empezado por una lesión aguda y luego cronificarse, pero a veces ni eso, como ocurre en la fibromialgia», profundiza Montero y explica que se ha demostrado científicamente que la sensorialidad, el dolor, se controla desde áreas cerebrales. «Todavía tratamos el cuerpo cuando lo que tenemos que hacer es modificar esos patrones alterados a nivel central», expone.

Como ejemplo, confronta el ictus y el miembro fantasma. En el primero, se puede quedar medio cuerpo sin movimiento ni sensibilidad porque se mueren las neuronas que se encargan de eso. «A la sociedad en general no nos cuesta entender que si le pellizcas no le duela. En cambio, nos cuesta más comprender por qué siguen doliendo los dedos del pie cuando los amputan. Pero es que nadie les ha quitado esas neuronas que controlaban la sensibilidad ahí y que han estado tanto tiempo funcionando mal por los dolores, por la gangrena. Esos circuitos siguen ahí y mantienen esa sensación de dolor», ilustra.

Por todo ello, las nuevas guías de práctica clínica ya indican que los abordajes pasivos con opioides, antiinflamatorios, masajes, estiramientos, infiltraciones o radiofrecuencia, no son los más recomendados. Incluso pueden ser contraproducentes porque siguen manteniendo activas esas neuronas que se han destinado a generar esa alerta que es el dolor.

«El dolor crónico no solo dependen de factores físicos y así lo reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su última definición. Montero detalla que también influyen aspectos biológicos, psicológicos y sociales. «Muchas veces, detrás hay cambios inmunes, en el sistema nervioso e, incluso, hormonales. Pero también pueden influir en su cronificación aspectos psicosociales, ansiedad, miedos, insomnio, depresión...»,

¿Y qué proponen? «El paciente es el que tiene más herramientas para recuperarse», señala y explica que la evidencia científica pasa porque los sanitarios les guíen en tratamientos activos basados en la neuroplasticidad. Empezando por que sepan cómo funciona, qué influye en el dolor y qué pueden hacer para gestionarlo y mejorar. Luego, trabajar la funcionalidad física, la cognitiva, la emocional y la social, para «resetear» esos circuitos y adquirir otra vez las funciones que habían perdido.