Un encapuchado asalta una tienda en Florida con clientes dentro y huye con la caja

Un supermercado ubicado en la calle García Lorca, junto a Florida, sufrió en la tarde de ayer un atraco con arma blanca. Según pudo saber este periódico, el asaltante irrumpió con la cara tapada, una navaja y una jeringuilla al interior de la tienda, momento en el que se encontraban varios clientes en su interior.

Los hechos ocurrieron sobre las 18.30 horas de la tarde de ayer en el Supermercado Vigo. El hombre, tapado con una capucha, entró amenazante en el local y esgrimió la navaja a la trabajadora y a los clientes que estaban comprando dentro. Según estas mismas fuentes, logró hacerse con la caja registradora huyendo a la carrera del lugar.

Tanto la trabajadora como responsables del local se encontraban sorprendidos por el ataque a plena luz del día y demandaban más presencia policial en el entorno. Al cierre de esta edición se desconocía si el ladrón había sido arrestado.