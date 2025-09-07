Detenido un conductor con una pistola ilegal lista para ser disparada
El arma estaba cargada y amartillada; no tenía su documentación ni tampoco la del vehículo
REDACCIÓN
La Policía Local de Vigo detuvo en la madrugada de este pasado sábado a un hombre en la Avenida de Madrid por tenencia ilícita de armas tras ser interceptado por conducir de manera temeraria. Los hechos se produjeron poco después de la medianoche, cuando se recibe el aviso de dos vehículos circulando de manera inadecuada. Una patrulla logró detener a uno mientras otro se daba a la fuga.
Durante la identificación del conductor, los agentes localizaron una pistola de la marca Star en el asiento del copiloto. El arma se encontraba cargada, amartillada y lista para ser disparada. Además, el hombre no pudo aportar ningún tipo de documentación ni del arma ni del coche en el que circulaba.
