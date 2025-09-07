El Concello trabaja con más de 6.000 alumnos para que no caigan en drogas

El consumo de drogas constituye uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta la sociedad actual, por su extensión y graves consecuencias a nivel individual, familiar y social. El Concello de Vigo cuenta con un Plan Local de Drogodependencias y Adicciones (PLDA) que, en colaboración con otras administraciones, desarrolla un conjunto de programas e intervenciones estructuradas, planificadas y coordinadas para el abordaje de esta compleja problemática en la ciudad.

Estas iniciativas buscan implicar activamente a la comunidad educativa, las familias y los agentes sociales, con el fin de fomentar estilos de vida saludables y reducir el impacto del consumo de sustancias entre la población juvenil. Para ello, a través de asociaciones como Amaina, Érguete y Alborada, el Ayuntamiento invierte de forma anual 106.800 euros para diez programas de prevención en adicciones. En total son más de 6.200 estudiantes los que participan en estas actividades de prevención

Uno de los más destacados es No pasa nada, ¿pasa algo?, una intervención selectiva dirigida al alumnado de la ESO que presenta conductas de riesgo. El objetivo es prevenir el desarrollo de consumos problemáticos, reducir la incidencia de problemas sociosanitarios relacionados con las drogas y fortalecer la integración del alumnado en el sistema educativo. Entre las metas específicas del programa están reducir el consumo experimental y habitual de cannabis, alcohol, tabaco y otras drogas ilegales. Esta iniciativa se ha llevado a cabo en un total de 35 centros educativos de Vigo el último curso y participaron más de 4.400 alumnos de ESO.

Además, se están desarrollando acciones formativas dirigidas a padres, madres y tutores, para que adquieran herramientas de comunicación, gestión y educación que les permitan actuar como agentes de salud dentro del entorno familiar. Se pretende así mejorar la calidad de la información sobre drogas, fomentar actitudes preventivas y fortalecer su capacidad para establecer pautas educativas coherentes. En total han participado 559 familias de alumnos de Vigo en alguno de los 47 talleres realizados.

Otra línea de actuación relevante es la formación de mediadores sociales, personas que trabajan habitualmente con menores y jóvenes (como monitores, educadores, entrenadores o dinamizadores juveniles) y que pueden convertirse en referentes positivos. A través de talleres y cursos específicos, se les capacita en temas de drogas y adicciones, se desmontan mitos y creencias erróneas, y se les dota de estrategias útiles para incorporar la prevención en su día a día. También se fomenta la reflexión sobre su papel como agentes clave en el desarrollo integral de la juventud.

Una de las claves del PLDA de Vigo es la intervención directa con estudiantes en edades clave. Las intervenciones de tipo informativo-sensibilizador sobre alumnado de sexto de primaria tratan de difundir, comunicar y transmitir mensajes preventivos eficaces, dirigidos a la población general o a grupos específicos de esta población. Para lograrlo, centran sus esfuerzos en desarrollar y promover el uso de estrategias, métodos y actuaciones que aseguren tanto la calidad de los mensajes transmitidos como la eficacia de los instrumentos utilizados para su difusión.

El objetivo final de estas intervenciones preventivas es promover la adopción de estilos de vida saludables entre la población destinataria, procurando reducir las prevalencias del consumo de drogas y los problemas sociosanitarios asociados a ellas.

El alcalde, Abel Caballero, apunta que El Concello sigue comprometido con la prevención de adicciones y lanza de nuevo más de 300 talleres para estudiantes, docentes y familias.

Casi nueve de cada diez usuarios de Érguete empezaron a consumir antes de los 18 años

Cerca del 88% de los usuarios de la Asociación Érguete en la ciudad comenzó a consumir drogas antes de los 18 años, según se desprende de los últimos datos presentados por la entidad. En concreto, la asociación aseguró que un 55% de las personas que trata comenzó a consumir entre los 15 y los 18 años, mientras que un 33% antes de los 14 años y el 12% restante a partir de los 19 años. Cannabis y cocaína son las sustancias más consumidas por los usuarios de la Asociación Érguete en Vigo, con un 30% y un 26% de los casos, respectivamente, mientras que otro 15% consume heroína y cocaína y un 16% tiene problemas con el alcohol. Una de las vías de entrada a la entidad es a través de su Servicio Jurídico, donde ofrece abogados de forma gratuita a personas con conductas adictivas y a sus familias. En 2023, Érguete atendió a más de 8.000 personas, 770 dentro de su Servicio Jurídico, siendo este la puerta de entrada para acceder a la red asistencial.

Todos estos datos son una muestra pequeña de la población de Vigo, pero permiten hacer estimaciones de lo que se está consumiendo en la calle para tomar medidas y hacer políticas de prevención y precisamente sirven para trazar las líneas maestras del Plan Local de Dogrodependencias y Adicciones.Hace unos años, la asociación, clave en la lucha contra las drogas tanto en la ciudad como en el conjunto de Galicia, fue galardonada con la Cruz Blanca de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas. El Ministerio de Sanidad premió la trayectoria y el trabajo de la entidad por la mejora de vida de las personas con problemas de adicciones.