Bloqueados varios terrenos detrás de Balaídos usados como aparcamiento
REDACCIÓN
Ya fuese para visitar el cementerio de Pereiró, trabajadores de la zona o en partidos del Celta de Vigo, los terrenos sin uso ubicados detrás de la planta de Balaídos se emplean para aparcamiento desde hace años. Hasta ahora. Y es que la propietaria, Unión Fenosa, ha decidido bloquear su acceso en vehículos colocando bloques de homigón que impiden el aparcamiento, tal y como explican fuentes del sector de la automoción.
La escasez de zonas de estacionamiento en el entorno de Balaídos motivó el uso por parte de la ciudadanía de esta ubicación, que está completamente en desuso. Sin bien desde ahora, los conductores tendrán que buscar un aparcamiento alternativo tanto para el día a día como las jornadas de partido o visitas al composanto o tanatorio.
