El Ayuntamiento invertirá unos 200.000 euros en reformar el primer piso de la Casa das Artes

El Concello de Vigo ha anunciado una inversión de 200.000 euros para remodelar la primera planta de la Casa das Artes, situada en la calle Policarpo Sanz. El objetivo es habilitar un nuevo espacio de exposición permanente que permita mostrar una parte importante de la colección de arte gallego contemporáneo que actualmente se encuentra almacenada.

Esta iniciativa se suma a otras acciones previas, como la reciente apertura de una sala dedicada a la colección de Torras y la zona ya habilitada para la colección del artista Laxeiro. El gobierno local busca así consolidar una red de exposiciones permanentes con fondos pictóricos propios, incluyendo obras de artistas como Colmeiro o los renovadores del arte gallego.

Por otro lado, Caballero anunció ayer que el Ayuntamiento invertirá 171.000 euros para el suministro de gas natural en centros públicos. Esta partida cubrirá la calefacción de colegios de educación primaria, las nueve escuelas infantiles municipales, pabellones deportivos, la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela de Danza, la Escuela de Música y otras dependencias municipales, asegurando así el bienestar de los usuarios de estos servicios durante los meses fríos.

Fiesta del Mejillón

El Parque de Castrelos, junto al auditorio, acogerá la tradicional Fiesta del Mejillón, organizada por la Federación de Peñas del Olivo con el apoyo del Concello de Vigo, que aporta 10.000 euros para garantizar precios populares. El evento contará con el pregón del historiador Eduardo Fernán López, destacado referente cultural, lo que da un carácter especial a esta cita gastronómica y festiva. También habrá actividades para los más pequeños, además de la actuación de grupos folclóricos y charangas, que amenizarán la jornada.