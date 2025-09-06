Un vigués afronta prisión por tocar las nalgas a una mujer que hacía running por el Lagares

Un año y medio de prisión, otros dos de libertad vigilada, una medida de alejamiento y el pago de 500 euros a la víctima por el daño moral causado. Es la condena que afronta un hombre que se sentará en al banquillo del Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo acusado de un delito de agresión sexual por tocar supuestamente las nalgas, a plena luz del día, a una mujer que practicaba running por el paseo del Lagares.

Ocurrió a las 11.15 horas de la mañana del 9 de marzo de este año. El acusado iba caminando por el citado paseo y, al ser adelantado por la mujer mientras ésta iba corriendo, supuestamente «le tocó con la mano por encima de la ropa» en las nalgas, lo que motivó que la víctima acelerase la carrera para huir.

No es el único juicio por delito sexual señalado para este mes. En otra vista se pide idéntica pena de cárcel para un hombre que dio una palmada y agarró de las nalgas a una joven en una discoteca. En otro de los casos se juzgará también por delito de agresión sexual a un invitado que presuntamente se sobrepasó con otra invitada en un hotel de Baiona tras la fiesta de preboda. Y otro hombre irá a juicio por masturbarse y llegar a tocar a una menor a la que seguía a la salida del instituto.