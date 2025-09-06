Tomiño pone en marcha un operativo contra los incendios

Prepararse lo mejor posible ante nuevos riesgos. Con esta filosofía, el Ayuntamiento de Tomiño celebró la segunda Reunión de Seguridad, en la que participaron la alcaldesa Sandra González, así como el concejal de Obras, Alexandre Pérez; el concejal responsable de Protección Civil, Agustín González; la concejala de Medio Ambiente, Ana Belén Casaleiro; representantes de diferentes departamentos municipales, miembros de Protección Civil, Policía Local y representantes de la mancomunidad de comunidades de montes del bajo Miño.

En esta reunión, el Ayuntamiento afinó todos los detalles de un dispositivo de prevención y respuesta frente a posibles emergencias por fuego, especialmente toda vez que los meses de septiembre y octubre presentan un riesgo alto en la zona sur de Galicia. La alcaldesa, Sandra González, destacó la importancia de esta planificación, «porque la lucha contra los fuegos no finaliza con el verano. No podemos bajar la guardia y, por eso, estamos reforzando la coordinación, la tecnología y las medidas de prevención. Nuestro objetivo es claro: garantizar la máxima seguridad para el vecindario y proteger nuestro territorio».

Entre las medidas acordadas, destaca la reactivación de la limpieza de las franjas secundarias de seguridad, enviando nuevas cartas de aviso al vecindario y abriendo expedientes sancionadores en casos de incumplimiento, ya que el riesgo de incendios aún no finalizó.

Por otra parte, el Ayuntamiento ya dispone de una nueva herramienta informática que permite la geolocalización de todos los puntos de recarga de agua del municipio, además de poder acceder a sus características técnicas y localizar la ruta más rápida para llegar a ellas en caso de emergencia. En este segundo encuentro se avanzó también en la definición y preparación de los recursos disponibles en pabellones municipales en caso de ser necesaria una evacuación, así como la delimitación y definición del necesario puesto de mando. Además, la Xunta de Seguridad estudia la posibilidad de comprar el año que ven nuevos recursos, como un dron que facilite la inspección de las franjas secundarias de seguridad de manera más rápida.