«Ya son de la familia, nos dan mucho cariño»»

El programa de cuidadores de barrio de Vigo es un servicio que, con carácter voluntario, presta el Concello con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad por distintas razones (enfermedad, movilidad, salud mental, etc.), en especial de los mayores con dificultades para realizar de forma autónoma sus actividades en la calle, facilitándoles la integración en su entorno, evitando el riesgo de exclusión social y las indeseadas situaciones de reclusión en la propia vivienda.

Es uno de los programas municipales que más reconocimiento han tenido en los últimos años por la función social que cumple. En total, hay 29 cuidadores de barrio, la mayoría mujeres, que operan en los barrios de Teis, Casco Vello, Traviesas, O Calvario y Bouzas para atender a unas 300 personas, de las que el 80% tienen más de 75 años y viven solas.

Ayer vivieron una de las jornadas más especiales de todo el año, pues celebraron su tradicional fiesta de verano, en esta ocasión además en los recién estrenados jardines del Pazo da Raposeira. Es el día en que todos se juntan y se conocen, disfrutan de unas horas al aire libre y viven una jornada festiva junto a los cuidadores y acompañados de actuaciones de un grupo de música gallega.

Los mayores disfrutan de la comida en la jornada de ayer. / Jose Lores

Allí estaba, por ejemplo, Lisbeth Vargas, natural de Perú y que hace tres meses trabaja en este programa municipal acompañando a mayores del barrio de Teis. «Me encanta lo que hago. Los usuarios nos dan muchas muestras de cariño y confían en nosotros», asegura. Una de las personas a las que cuida es María Mosquera, que ayer era una de las más animadas de la fiesta. «Estoy encantada con Lisbeth y con todos los cuidadores que me ayudan. Me encanta cuando me llevan a bailar en alguna de las actividades del Concello», señaló esta viguesa de Teis, que estaba sentada junto a Carmen Carnés, vecina de Bouzas que hace nueve años es beneficiaria del programa de cuidadores de barrio.

Una de las que la acompañan es Ester Domínguez, a la que Carmen no duda en elogiar. «Para mí ya es como de la familia. Me acompaña a la compra, me da conversación, me lleva al médico...», apunta. Ester, por su parte, reconoce que el cariño es mutuo: «La experiencia es genial , el trato con la gente a la que cuidamos y acompañamos es muy enriquecedor». Esta cuidadora trabajó siempre en el ámbito sociosanitario, especialmente en las residencias de mayores, por lo que tiene experiencia más que de sobra en estas lides: «Es un trabajo genial».

Ni la concejala de Bienestar Social, Yolanda Aguiar, ni el propio alcalde de Vigo, Abel Caballero, se quisieron perder la cita. El regidor no dudó en dirigirse en varias veces tanto a los cuidadores como a las personas mayores, tildándolos a todos como «los mejores del mundo». También aprovechó para explicarles el privilegio de la ubicación en la que celebraron ayer este encuentro, un Pazo da Raposeira que estuvo años sin uso y que el pasado diciembre reabrió tras una profunda rehabilitación en un proyecto que contó con la ayuda económica del Gobierno.