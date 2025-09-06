Primer día como universitarios

El lunes pisarán las aulas por primera vez, pero ayer ya pudieron empezar a sentirse universitarios. Alrededor de un millar de alumnos de primer curso participaron en la jornada de bienvenida de la UVigo para conocer los recursos que les ofrece la institución más allá de los estudios, desde becas al servicio de deportes, pasando por actividades relacionadas con la cultura, las asociaciones estudiantiles, el voluntariado o la igualdad.

Ayer fue el turno del campus de Vigo tras los de Ourense y Pontevedra. En total, más de dos mil alumnos –entre el 85 y el 90% de los convocados– participaron en esta iniciativa organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes y hasta la que también se acercó el rector Reigosa para ir poniendo cara a los nuevos alumnos.

Manuel Reigosa con las vicerrectoras Natalia Caparrini y Mónica Valderrama. / Pablo Hernández Gamarra

«Queremos que conozcan las instalaciones, los servicios, las diferentes actividades a las que podrán acceder durante los próximos cuatro años», explica la vicerrectora Natalia Caparrini en el diario digital de la UVigo.

También destaca que la tasa de ocupación supera el 100% en los tres campus y que la mayoría de titulaciones ya cerraron en julio con más estudiantes admitidos que plazas ofertadas. «Es un claro síntoma de que la gente cada vez conoce más la institución y prefiere quedarse aquí a estudiar y no marcharse a otras universidades», subraya.

Asistentes a la jornada. / Pablo Hernández Gamarra

La vicerrectora de Titulaciones se refiere especialmente al grado de Recursos Mineros y Energéticos, una de las carreras que se quedaban cada curso con mayor número de vacantes. Este año, tanto este título como el otro que imparte la escuela, el de Ingeniería de la Energía, agotaron plazas. «Tanto para la escuela como para el conjunto de la Universidad es una gran noticia, ojalá siga esta tendencia», expresa.

Entre los puestos más visitados de la jornada están los del servicio de becas, el área de Deportes, y Salud o el Centro de Linguas.