El PP local asegura que las Zonas de Bajas Emisiones sí prevén multas

El grupo municipal del PP de Vigo desmintió al regidor vigués Abel Caballero quien aseguró que no se contemplaban las sanciones como forma coercitiva para quienes incumplan la regulación de la Zona de Bajas Emisiones, aprobada este pasado vienes. La oposición ha acusado al regidor de «mentir», ya que el proyecto sí contempla multas.

Así lo señaló el portavoz del PP local, Miguel Martín, quien indica que el documento aprobado en Junta de Gobierno «contradice lo que ayer —por el jueves— dijo el alcalde cuando aseguró que la aplicación en Vigo de esta medida no contempla las sanciones coercitivas». «Eso es rotundamente falso», indicó, subrayando además que el proyecto «establece que la implantación de las ZBE en Vigo se hará de forma gradual en tres fases, en las que solo el primer año de cada fase se sustituirá la multa por un sistema de avisos, pero a partir de entonces sí se establecen sanciones por falta grave, lo cual acarreará una multa de 200 euros».

Críticas del BNG

Por su parte, el portavoz del BNG municipal se sumó a estas palabras asegurando «que si vai haber multas». «No propio documento figura un cronograma para a aplicación de sancións», aclaró Xabier P. Igrexas. El grupo local mostró su desacuerdo con que est apropuesta no hubiera contado con un consentimiento ni debate previo a su aprobación. «A posición do BNG é ben clara: as ZBE non poden supoñer baixo ningún concepto que se castigue con multas á inmensa maioría social que non se pode permitir comprar un vehículo híbrido ou eléctrico”, afirmó Igrexas, defendiendo la posibilidad de otras alternativas a todos los vigueses y en toda la ciudad, para utilizar menos su vehículo particular en lugar das sancións de Caballero, dando prioridad «ao tránsito a pé, en bicicleta e vehículos de mobilidade persoal e cunha mellora do servizo de autobús urbano.