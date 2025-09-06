Portugal estira la expansión de Leixões para multiplicar por cinco la capacidad de Guixar

La Estratégia para os Portos Comerciais do Continente 2025-2035 – PORTOS 5+ del Gobierno de Portugal traza objetivos principales y secundarios para más de media docena de terminales del norte al sur del país. Porque Lisboa no quiere que compitan entre sí, si no ofrecer soluciones logísticas especializadas según qué ecosistemas empresariales hay alrededor de cada terminal —Aveiro y Figueira da Foz serán las referencias en industria y eólica offshore, por ejemplo— y qué tráficos puede captar en función de sus infraestructuras logísticas. Por eso esta hoja de ruta es «integrada y coordinada» para todo el país, como una actuación con carácter de Estado, por más que cada autoridad portuaria vaya a tener más poder e independencia en la gestión. Y, también por lo mismo, el puerto de Leixões (Matosinhos) será la única referencia en todo el norte luso para los tráficos de contenedores. Solo las terminales de Lisboa, Setúbal y Sines se reforzarán en este tipo de mercancías; la única competencia para Leixões en containers será Vigo. Será una batalla, al menos sobre las cifras en papel, muy desigual.

Como desgranó FARO, el objetivo de la Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) con el proyecto de Ampliação e Reorganização do Terminal de Contentores Norte pasa por rebasar el millón de TEU —es la unidad de medida para esta mercancía, equivalente a un contenedor de 20 pies— en el año 2035. Es un salto abismal teniendo en cuenta que cerró el ejercicio 2024 con algo más de 715.000 TEU y que la dársena de Guixar, aún habiéndose anotado un incremento interanual de más de 30 puntos, se quedó en los 298.281 TEU. Pero es que Lisboa va mucho más allá, como consta en la resolución del Consejo de Ministros divulgada en el Diário da República. Con una inversión de 430 millones de euros solo para la terminal de contenedores, la capacidad estimada por el Gobierno para Leixões alcanza los 1,6 millones de TEU. Es decir, cinco veces por encima de las históricas cifras de Vigo, que encara las dificultades inherentes a la falta de espacios pese a las reordenaciones impulsadas por la entidad que preside Carlos Botana.

Movimiento de contenedores en los puertos de Vigo y Leixoes / Hugo Barreiro

Conectar los mercados ibéricos

No en vano, como también reza el dictamen del Gobierno de Luís Montenegro, Leixões tiene «vocación de conectar los mercados ibéricos con el transporte marítimo atlántico y europeo como puerta de entrada de la carga contenerizada». Dando entrada a buques mercantes de mayor porte y calado —es una de las limitaciones que tiene este puerto por los sedimentos del río— con la distribución de media docena de grúas de máxima envergadura y acceso directo al ferrocarril. En particular, este muelle de nueva creación dispondrá de hasta 860 metros de línea de atraque, siete grúas Post-Panamax, calado de más de quince metros y capacidad para recibir a mercantes de 324 metros de eslora. La terminal de carga general —incluyen las mercancías a granel o la pesca, también prioritarias— recibirá una inversión de otros 85 millones de euros, por los 50 millones de la nueva terminal roll-on roll-off. En el capítulo de pasajeros de crucero, para el que Leixões solo tendrá la competencia de Lisboa, la intención es alcanzar los 260.000 pasajeros en una década; Vigo recibió hasta julio más de 160.000 tras un avance espectacular, del 83%.

En su conjunto, esta Estratégia para os Portos Comerciais proyecta el despliegue de 4.000 millones de euros en la próxima década, de los que el 75% procederán del capital privado. El despliegue de nuevas concesiones a 75 años vista será determinante para la captación de esta lluvia de millones, complementarias a la de los fondos europeos.