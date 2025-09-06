La plaza de Fornes acoge hoy los cantares do Miñor
Nigrán
El coro galego Cantares do Brión de Vincios, en colaboración con el Ayuntamiento de Nigrán, organiza hoy la X edición de Cantares do Miñor, a las 19.30 horas, en la Plaza de Fornes.
Además de Cantares do Brión participará el grupo Acordeireta de Saiáns.
Las voces y la música serán las protagonistas de una tarde en la que tendrá lugar el IV Premio de Poesía en el que se dará a conocer el poema elegido este año que, como ya es compromiso por parte de coro de Gondomar, será musicado para la próxima edición. También se escuchará la canción del poema ganador en la edición pasada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Cuando la muerte no separa: un matrimonio de Mos fallece el mismo día tras medio siglo juntos
- La mejor terraza para cenar en Galicia: vistas al mar, precio asequible y a menos de una hora de Vigo
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Al menos seis detenidos en una nueva operación contra el narcotráfico desplegada en Arousa
- Arranca el coche antes de que subiese una mujer y la acaba atropellando en Vigo
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- Las capturas de pulpo y su facturación se duplican en Galicia