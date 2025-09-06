La plaza de Fornes acoge hoy los cantares do Miñor

El coro galego Cantares do Brión de Vincios, en colaboración con el Ayuntamiento de Nigrán, organiza hoy la X edición de Cantares do Miñor, a las 19.30 horas, en la Plaza de Fornes.

Además de Cantares do Brión participará el grupo Acordeireta de Saiáns.

Las voces y la música serán las protagonistas de una tarde en la que tendrá lugar el IV Premio de Poesía en el que se dará a conocer el poema elegido este año que, como ya es compromiso por parte de coro de Gondomar, será musicado para la próxima edición. También se escuchará la canción del poema ganador en la edición pasada.