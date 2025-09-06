Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Orden de alejamiento por tocar a una menor

El Juzgado de Instrucción 4 de Vigo, en funciones de guardia, dictó una orden de alejamiento frente a un hombre de avanzada edad por realizar presuntamente tocamientos a una menor en un portal, según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Al varón se le investiga por un delito de agresión sexual.

