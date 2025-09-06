Nueve acusados, a juicio por simular ser técnicos de Microsoft para estafar
Alertaban a las víctimas de una brecha de seguridad en su equipo y accedían a él instalándole un virus
REDACCIÓN
El Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo sentará en el banquillo de los acusados a nueve miembros de un entramado dedicado a estafas bancarias. Según el escrito de la Fiscalía, los encausados se hacían pasar por falsos técnicos de Microsoft para conseguir que las víctimas les permitieran acceder a sus equipos informáticos y conseguir así sus cuentas bancarias «ordenando cargos» a su favor. Cada uno de los acusados afronta penas de tres años de prisión, mientras que la responsabilidad civil asciende a 70.000 euros.
Los hechos se produjeron entre octubre de 2019 y julio de 2020. Así, haciéndose pasar por técnicos de la compañía, alertaban a las víctimas de que había una brecha de seguridad en sus equipos. Los afectados les permitían el acceso y ellos instalaban, presuntamente, un malware o virus para lograr las contraseñas de sus cuentas y realizar cargos en ellas.
