El marisco, del Puerto al plato

El Puerto de Vigo recupera, tras un parón de 6 años, las jornadas de exaltación del marisco con una fiesta gastronómica.

La Fiesta del Marisco de Vigo es una de las citas más aclamadas de la ciudad que durante unos años ha quedado oculta y ahora vuelve a recuperar este gusto por el mar y su producto estrella hasta el domingo 7 de septiembre.

Durante cuatro días, el público podrá disfrutar de marisco, vinos gallegos, música en directo y actividades para todas las edades, en un ambiente acogedor y familiar.