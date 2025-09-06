El lujo de «Le Laperouse» recala en Vigo: nueve noche a partir de 6000 euros

Sábado de estreno en el muelle de Trasatlánticos donde amarró en escala inaugural el crucero de expedición Le Laperouse. El buque llegó a Vigo haciendo un alto en su ruta entre Londres y Lisboa el que también visita Caen, Saint Malo, Bilbao y Leixoes. El viaje consta de nueve noches y fue vendido a precios a partir de unos 6.200 euros por persona según informa la naviera Ponant en su web.

El Le Laperouse es un crucero boutique, donde todo está incluido (tasas, excursiones, internet, bebidas Premium e incluso mayordomo privado en algunos camarotes), que navega alrededor del mundo todo el año. Cuenta con capacidad para 184 pasajeros en 92 camarotes, la mayoría con balcón.

Entre las novedades que presenta este crucero está su marina para la práctica de deportes náuticos y de su Blue Eye (Ojo Azul), un espacio multisensorial donde el pasajero descubre a través de imágenes y sonidos, los fondos marinos gracias a las amplias zonas acristaladas de la cubierta inferior de la nave. El buque fue construido en Noruega en 2018, desplaza 9.976 toneladas brutas y mide 131 metros de eslora.