A juicio por publicar fotos de su ex desnuda
Un hombre se sentará en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal 1 por un supuesto delito de revelación de secretos tras haber subido a redes sociales fotos íntimas y datos personales de su pareja tras haber roto ella la relación. La Fiscalía pide una pena de un año de prisión y una orden de alejamiento de dos años también de comunicación.
