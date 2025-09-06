Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio en unos contenedores de Vigo afecta a cuatro vehículos

El suceso se produjo a la altura del número 40 de la calle Sanjurjo Badía

Un contenedor de basura. // R.V.

R. V.

Un incendio registrado en la madrugada del sábado en la calle Sanjurjo Badía de Vigo, a la altura del número 40, calcinó varios contenedores de basura y provocó daños en un turismo y tres motocicletas que se encontraban estacionados en las inmediaciones.

Según informó la Policía Local, las llamas se iniciaron en los recipientes de recogida de residuos y se propagaron hacia los vehículos cercanos. El suceso no provocó daños personales.

