Un incendio en unos contenedores de Vigo afecta a cuatro vehículos
El suceso se produjo a la altura del número 40 de la calle Sanjurjo Badía
Un incendio registrado en la madrugada del sábado en la calle Sanjurjo Badía de Vigo, a la altura del número 40, calcinó varios contenedores de basura y provocó daños en un turismo y tres motocicletas que se encontraban estacionados en las inmediaciones.
Según informó la Policía Local, las llamas se iniciaron en los recipientes de recogida de residuos y se propagaron hacia los vehículos cercanos. El suceso no provocó daños personales.
