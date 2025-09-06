La Diputación ayuda con 200.000 euros a agrupaciones musicales
La Junta de Gobierno de la Diputación acaba de aprobar una nueva línea de ayudas dotada con 200.000 euros para que las agrupaciones musicales de entidades sin fin de lucro de la provincia puedan adquirir y reparar instrumentos y vestuarios. Destinará un máximo de 3.000 euros a cada entidad, siempre que no exceda el 75% del presupuesto, y el plazo para solicitarlas será de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
«Este é un goberno que escoita e estas axudas responden a un clamor do mundo da cultura», destaca el presidente provincial, Luis López. Pretende que sirvan para avanzar «no reforzo da calidade das nosas agrupacións para que sigan espallando cultura como motor de cambio, dinamización e transformación social».
