Detenido en Vigo por portar una pistola ilegal lista para ser disparada

La Policía Local de Vigo detuvo esta madrugada a un hombre en la Avenida de Madrid por tenencia ilícita de armas tras ser interceptado por conducir de manera temeraria. Los hechos se produjeron poco después de la medianoche, cuando se recibe el aviso de dos vehículos circulando de manera inadecuada. Una patrulla logró detener a uno de los coches, mientras otro se daba a la fuga.

Durante la identificación del conductor, los agentes localizaron una pistola de la marca Star en el asiento del copiloto. El arma se encontraba cargada, amartillada y lista para ser disparada. Además, el hombre no pudo aportar ningún tipo de documentación ni del arma ni del coche en el que circulaba.

Por todo ello el hombre fue arrestado por tenencia ilícita de armas y la pistola depositada en comisaria.