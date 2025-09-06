La Audiencia archiva en firme el caso por la muerte del bombero en el derrumbe de Beiramar

La causa judicial por la muerte del bombero Sergio Sanlés tras desplomarse la pared de una vivienda abandonada durante una inspección rutinaria en Beiramar no llegará a juicio. El Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo primero y la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra a continuación han acordado el sobreseimiento provisional. El archivo ya es firme. Los jueces concluyen que en el trágico siniestro ocurrido el 25 de mayo de 2024 no hay infracción punible desde la óptica penal: no existió una omisión dolosa de medidas de seguridad y prevención constitutiva de delito contra los derechos de los trabajadores.

La última resolución, emitida en julio, es la de la Audiencia, que se pronunció debido al recurso presentado por la acusación ejercida por la viuda del bombero, que falleció con solo 48 años de edad por el desplome de una pared al ceder el primer piso y el tejado de la vivienda, un inmueble de 60 años de antigüedad y dos plantas que llevaba tiempo en desuso.

Junto a la investigación policial, la Inspección de Trabajo y el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) realizaron informes. Este último concluyó que la “causa inmediata” del accidente fue el que el fallecido –que formaba parte de un retén del parque de Coruxo en el que iba de sargento dada su veteranía pese a no tener ese rango– estuviese situado cerca «de una zona peligrosa” tras haberse realizado un balizado inadecuado del edificio: se hizo muy “próximo” al mismo y «en diagonal» de forma que en uno de los extremos “no tenía separación” de la fachada.

Como “concausas” apuntó a la “falta de formación” de la víctima mortal en resistencia de elementos estructurales, a la “falta de personal” en el servicio de bomberos para los protocolos establecidos para las salidas y a la “carencia» de un protocolo específico para derrumbes. La Inspección de Trabajo también mencionó estas circunstancias, pero no levantó acta de infracción.

Con estos informes sobre la mesa, el fin de la investigación penal era esclarecer las condiciones en las que el retén, y concretamente Sanlés, hicieron su trabajo: si, como exige el delito, se puso en peligro su vida a causa de una omisión consciente de toda medida de seguridad laboral y prevención previsibles. Y lo que se concluye es que no hay materia penal. La omisión no fue tal y además hay que valorar la “entidad del riesgo generado” y la “imprevisibilidad del resultado”.

«Amplia» formación laboral y un protocolo específico

La jueza instructora tuvo en cuenta como argumentos para archivar que el fallecido “tenía amplia formación laboral y experiencia” y, sobre la carencia por parte del Concello de un protocolo para derrumbes de edificios, argumentó que sí lo había sobre cómo actuar en “operaciones técnicas diversas”. Tampoco la escasez de bomberos estima que sea punible penalmente.

La acusación particular apeló. Lo hizo por toda una serie de razones. Por ejemplo, que no se cumplió la dotación exigible para rescates en derrumbes –9 bomberos–, pero la Audiencia no acoge el alegato: no era un rescate –no había nadie dentro del edificio– y el protocolo que procedía, el de actuaciones técnicas diversas, establece 6 efectivos.

Cuestionaba también la acusación que el fallecido solo era bombero, pero que se le «exigía» con habitualidad hacer funciones de sargento o cabo «sin la formación específica». Los magistrados lo rebaten también señalando que, desde 2024, el fallecido tenía el cargo de «recurso preventivo» y, como tal, «debía tener formación específica para calibrar y evaluar posibles riesgos”, señalando además sobre esa aludida falta de formación para ser mando que se le presuponía «conocimiento práctico de estas tareas» porque «las venía desempeñando» con cierta frecuencia.

Una carencia de personal que no es penal: la solución es laboral o política

Por último, sobre el déficit de personal en los bomberos para cumplir los protocolos, «puede ser una cuestión importante para el cuerpo de bomberos y para los ciudadanos en general», pero es una carencia que no puede solucionar el derecho penal. La solución, dicen, debe venir por vía de la «normativa de seguridad laboral» o desde la «decisión política». En el siniestro, tal « deficiencia» no tuvo un «diferencial significativo» como para estimarlo grave penalmente hablando.