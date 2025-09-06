Aprobado el proyecto del parking en Matamá

El gobierno local construirá un nuevo aparcamiento al aire libre en una parcela de municipal frente a las calles Canteiros y Manuel Cominges, en Matamá. Cuenta con una inversión de 1,1 millones de euros y el plazo estimado de la obra es de nueve meses. Tendrá espacio para 123 vehículos en batería y cuatro plazas para personas con movilidad reducida.