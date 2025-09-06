Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aprobado el proyecto del parking en Matamá

El gobierno local construirá un nuevo aparcamiento al aire libre en una parcela de municipal frente a las calles Canteiros y Manuel Cominges, en Matamá. Cuenta con una inversión de 1,1 millones de euros y el plazo estimado de la obra es de nueve meses. Tendrá espacio para 123 vehículos en batería y cuatro plazas para personas con movilidad reducida.

