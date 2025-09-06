Agonía para llegar a Vialia: colas de más de media hora en todos los accesos

El acceso al Centro Comercial Vialia y a la Estación Intermodal de Vigo está siendo especialmente complicado la tarde-noche de este sábado. No hay forma de llegar sin caer en las largas colas que aparecen en cada una de las entradas posibles.

Es el efecto de la Champions Burger, un festival gastronómico que permanecerá abierto hasta mañana. Es un certamen: los asistentes pueden elegir entre diez hamburguesas y votar por su favorita.

Los taxistas dan fe de ello y hacen malabares para poder recoger a las decenas de clientes que salen de la estación y que esperan poder llegar a sus casas. «Muchos se están yendo al Corte Inglés a por uno porque aquí es imposible», comenta Ángel, uno de estos conductores. «Cuando entras en una de estas colas, la media hora de espera la tienes asegurada. Los viajeros se desesperan», añade.

Atascos en calle México. / FDV

Durante su tarde de trabajo pudo comprobar como el atasco llegaba desde el centro comercial hasta el cruce de Llorones y a Vázquez Varela. Echó de menos que los agentes regulasen el tráfico para agilizar la situación: «No podemos dar servicio y encima no hay Policía Local por ningún lado, es un desastre», lamenta. Además, indica que «no hubo un plan de prevención ni de actuación», pese a que se sabía con antelación que se iba a celebrar el festival.

Muchas horas de colapso

El horario de la Champions Burger es amplio y coincide con la llegada y partida de numerosos autobuses y trenes. Va de lunes a domingo, de 12:00 a 00:00 horas. Por tanto, para asegurar una llegada a tiempo lo mejor es anticiparse.