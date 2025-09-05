La UVigo desarrolla una app sobre rutas del Camino de Santiago con imágenes 3D

La tecnología lleva años aportando avanzadas soluciones para la protección o la puesta en valor del patrimonio, pero muchas se quedan en el cajón cuando finalizan los proyectos y la financiación. El centro atlanTTic de la UVigo forma parte de un consorcio europeo que agrupa a universidades, centros de investigación y empresas de varios países con el objetivo de mejorar la visibilización y garantizar el acceso de la sociedad a contenidos 3D que ya existen sobre recursos históricos y culturales mienras realizan una ruta o visitan un museo. Bajo esta premisa, la aportación viguesa consistirá en el desarrollo de una aplicación sobre el Camino de Santiago y el Camino de Roma.

«Tenemos los contenidos y la información, pero no podemos utilizarlos porque no conocemos sus descripciones ni sabemos dónde están. En los últimos años, se han desarrollado muchos datos, pero falta la tecnología que los explote y los ponga a disposición del usuario final ya sea mediante un visualizador o una aplicación como la nuestra. La misión global del consorcio es aplicar la inteligencia artificial y la realidad extendida a esos modelos 3D para poder geoposicionarlos, procesarlos, analizarlos y enriquecerlos», explican los investigadores Francisco de Arriba y Silvia García, responsables del proyecto 3DBigDataSpace en la UVigo.

Los investigadores de atlanTTic Francisco de Arriba y Silvia García. / Duvi

El consorcio está liderado por Time Machine Organisation, el mayor ente internacional sobre colaboración en tecnología, ciencia y patrimonio cultural, utilizará plataformas como Europeana y Zenodo para almacenar y hacer públicos los contenidos y tiene una financiación total de casi 2 millones de euros.

La aplicación viguesa será de uso sencillo y permitirá a los peregrinos conocer los tesoros culturales de las rutas espirituales: «Los puntos de interés tendrán asociado un modelo 3D de realidad aumentada. Y los usuarios incluso podrán visualizar al pasar por ciertos lugares desde una capilla que ya no existe hoy en día a una escultura temporal que estuvo allí en su día».

La aplicación incluye los Caminos Miñoto Ribeiro, Santiago y Roma. / Cedida

«La idea que perseguimos es que la aplicación constituya una base sólida para poder construir sobre ella e incorporar nuevas rutas, sobre todo, aquellas que se estén perdiendo o sean menos conocidas en Galicia», añaden sobre la inclusión del «espectacular» Camiño Miñoto Ribeiro, que parte de Portugal y atraviesa la zona termal de Ribadavia hasta llegar a Compostela.

La primera versión más reducida de la app se dará a conocer en los próximos meses y, a lo largo de 2026 –el proyecto arrancó en febero y estará activo hasta el verano–, irán incorporando nuevas funcionalidades. «Hemos intentado que la herramienta funcione en las zonas rurales por las que transcurren las rutas donde la conectividad es baja e incluso en las que a veces falla la cobertura de llamada. Algunas son muy poco transitadas y una de las funcionalidades que queremos incluir permitirá al peregrino o peregrina lanzar una alerta en caso de algún percance para avisar a otros que estén realizando la misma etapa. Recibirán la notificación y podrán ayudar si están cerca», explican.

Captura de la aplicación. / Cedida

La intención de los investigadores es continuar enriqueciendo la herramienta incluso más allá del proyecto 3DBigDataSpace para seguir añadiendo nuevas funcionalidades y rutas menos conocidas, tanto por los gallegos como por foráneos: «El trabajo con los ayuntamientos está siendo clave porque están muy interesados en dar a conocer esos caminos y ayudar a revitalizar sus zonas. Y también queremos contactar con museos y colegios. Creemos en la aplicación y en el fin social que puede cumplir y queremos que se utilice. Cuanta más información y colaboraciones tengamos mejores estudios podremos hacer. Nos gusta investigar y ser los primeros pero también que los avances se utilicen. Somos ingenieros y sabemos que, si se quedan en un cajón, nunca se van a usar».

El equipo de trabajo se completa con los desarrolladores Alejandro Pajón y Julen Beiro. Y cuentan además con la estrecha colaboración del profesor Martín López Nores, pionero de este tipo de estudios sobre patrimonio cultural en la UVigo y responsable del consorcio europeo rurAllure, y de la también docente Lourdes Maceiras, integrante de la asociación que promueve el Camiño Miñoto Ribeiro. «Ella nos dio a conocer esta ruta y nos abrió una red de contactos. Y nuestro proyecto es una evolución del que lideró López Nores. Nos parece fundamental que exista esta colaboración entre diferentes áreas de la Universidad», subrayan.