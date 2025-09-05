Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UVigo desarrolla una app sobre rutas del Camino de Santiago con imágenes 3D

Investigadores de atlanTTic participan en un proyecto europeo para visibilizar y mejorar el acceso de la sociedad al patrimonio cultural digital

Aplican inteligencia artificial y realidad extendida para enriquecer contenidos ya existentes

Captura de la aplicación y los contenidos sobre el Camiño Miñoto Ribeiro.

Sandra Penelas

Sandra Penelas

Vigo

La tecnología lleva años aportando avanzadas soluciones para la protección o la puesta en valor del patrimonio, pero muchas se quedan en el cajón cuando finalizan los proyectos y la financiación. El centro atlanTTic de la UVigo forma parte de un consorcio europeo que agrupa a universidades, centros de investigación y empresas de varios países con el objetivo de mejorar la visibilización y garantizar el acceso de la sociedad a contenidos 3D que ya existen sobre recursos históricos y culturales mienras realizan una ruta o visitan un museo. Bajo esta premisa, la aportación viguesa consistirá en el desarrollo de una aplicación sobre el Camino de Santiago y el Camino de Roma.

«Tenemos los contenidos y la información, pero no podemos utilizarlos porque no conocemos sus descripciones ni sabemos dónde están. En los últimos años, se han desarrollado muchos datos, pero falta la tecnología que los explote y los ponga a disposición del usuario final ya sea mediante un visualizador o una aplicación como la nuestra. La misión global del consorcio es aplicar la inteligencia artificial y la realidad extendida a esos modelos 3D para poder geoposicionarlos, procesarlos, analizarlos y enriquecerlos», explican los investigadores Francisco de Arriba y Silvia García, responsables del proyecto 3DBigDataSpace en la UVigo.

Los investigadores de atlanTTic Francisco de Arriba y Silvia García.

El consorcio está liderado por Time Machine Organisation, el mayor ente internacional sobre colaboración en tecnología, ciencia y patrimonio cultural, utilizará plataformas como Europeana y Zenodo para almacenar y hacer públicos los contenidos y tiene una financiación total de casi 2 millones de euros.

La aplicación viguesa será de uso sencillo y permitirá a los peregrinos conocer los tesoros culturales de las rutas espirituales: «Los puntos de interés tendrán asociado un modelo 3D de realidad aumentada. Y los usuarios incluso podrán visualizar al pasar por ciertos lugares desde una capilla que ya no existe hoy en día a una escultura temporal que estuvo allí en su día».

La aplicación incluye los Caminos Miñoto Ribeiro, Santiago y Roma.

La aplicación incluye los Caminos Miñoto Ribeiro, Santiago y Roma. / Cedida

«La idea que perseguimos es que la aplicación constituya una base sólida para poder construir sobre ella e incorporar nuevas rutas, sobre todo, aquellas que se estén perdiendo o sean menos conocidas en Galicia», añaden sobre la inclusión del «espectacular» Camiño Miñoto Ribeiro, que parte de Portugal y atraviesa la zona termal de Ribadavia hasta llegar a Compostela.

La primera versión más reducida de la app se dará a conocer en los próximos meses y, a lo largo de 2026 –el proyecto arrancó en febero y estará activo hasta el verano–, irán incorporando nuevas funcionalidades. «Hemos intentado que la herramienta funcione en las zonas rurales por las que transcurren las rutas donde la conectividad es baja e incluso en las que a veces falla la cobertura de llamada. Algunas son muy poco transitadas y una de las funcionalidades que queremos incluir permitirá al peregrino o peregrina lanzar una alerta en caso de algún percance para avisar a otros que estén realizando la misma etapa. Recibirán la notificación y podrán ayudar si están cerca», explican.

Captura de la aplicación.

La intención de los investigadores es continuar enriqueciendo la herramienta incluso más allá del proyecto 3DBigDataSpace para seguir añadiendo nuevas funcionalidades y rutas menos conocidas, tanto por los gallegos como por foráneos: «El trabajo con los ayuntamientos está siendo clave porque están muy interesados en dar a conocer esos caminos y ayudar a revitalizar sus zonas. Y también queremos contactar con museos y colegios. Creemos en la aplicación y en el fin social que puede cumplir y queremos que se utilice. Cuanta más información y colaboraciones tengamos mejores estudios podremos hacer. Nos gusta investigar y ser los primeros pero también que los avances se utilicen. Somos ingenieros y sabemos que, si se quedan en un cajón, nunca se van a usar».

El equipo de trabajo se completa con los desarrolladores Alejandro Pajón y Julen Beiro. Y cuentan además con la estrecha colaboración del profesor Martín López Nores, pionero de este tipo de estudios sobre patrimonio cultural en la UVigo y responsable del consorcio europeo rurAllure, y de la también docente Lourdes Maceiras, integrante de la asociación que promueve el Camiño Miñoto Ribeiro. «Ella nos dio a conocer esta ruta y nos abrió una red de contactos. Y nuestro proyecto es una evolución del que lideró López Nores. Nos parece fundamental que exista esta colaboración entre diferentes áreas de la Universidad», subrayan.

