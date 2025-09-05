Marisco y cultura a la mesa

Vieiras, langostinos, nécoras, pulpo, pero también quesos, empanadas, vino gallego y artesanía. Todo se puede encontrar en la Fiesta del Marisco que se inauguró ayer en el Puerto Pesquero de O Berbés.

Seis años después de que se celebrase la última edición, en 2019 y a pesar de las lluvias del fin de semana que dificultaron el montaje, vuelve con novedades. «Intentamos adaptarla para todos los grupos de edades, desde la música hasta actividades y talleres para los más pequeños», informa la gerente de Acopevi, Mar Amate. En las mesas los comensales disfrutan de una gran variedad de platos. Pilar Ringón comparte zamburiñas con una amiga, ya es su tercera vez en la fiesta y admite estar «muy contenta de que vuelva» y sorprendida porque «cada año es mejor». De todas las oferta, sus opciones favoritas son los mejillones y langostinos, aunque tampoco se ha podido resistir a comprar un par de collares en los puestos artesanales. Se trata de otra de las incorporaciones de la XVIII edición, un pequeño mercadillo de bisutería y ropa, la mayoría comparten relación con la ciudad o el cuidado del mar. Desde Aurarte, Claudia Núñez presenta una joyería única, piezas hechas con los vidrios y microplásticos que recoge cuando realiza limpiezas en la costa. Enfrente está el puesto de una veterana del evento, Paladarqueso. Olga lleva desde 2012 aportando «el postre salado» con el que finalizar una mariscada. Desde entonces, aún no ha fallado a la cita porque le gusta el ambiente: «La gente disfruta muchísimo comiendo», y espera que se vuelva a recuperar la tradición.

Evento con continuidad

Mar Amate adelanta que, si todo va bien, no será la última edición. Desde Acopevi quieren poner en valor los productos gallegos y el trabajo de todas las personas del puerto de Vigo, por eso el evento se celebra en un lugar «emblemático», aclara la gerente de la asociación. Para ella es necesario que el consumidor conozca el trabajo y la dedicación que hay , para que el marisco llegue a la mesa.

Entre el público había quien repetía por cuarta vez , como Antonio Vidal que planea asistir todos los días , y quien se encontró por sorpresa con la fiesta y no pudo resistirse a entrar, es el caso de Carmen y Francisco que vienen desde Barcelona y conocieron el evento esa misma mañana. Venían con ganas de probar las empanadas gallegas.

El local vigués Los Girasoles es el encargado de ofrecer este servicio. Detrás de la barra, Naira ya está segura a media hora de comenzar que lo más vendido será la empanada de zamburiñas, aunque también ofertan panes artesanales, tartas y pizzas para los que no sean amantes del marisco. Hugo de doce años e Iker y Eric de cinco años acabaron sus platos de vieiras, a ellos les gusta «de todo» porque el marisco no distingue de edades. Se podrá disfrutar de juegos infantiles, talleres y música. La fiesta es de acceso gratuito y estará hasta este domingo.