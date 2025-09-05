Luz verde al primer edificio gestionado por la empresa municipal de vivienda de Vigo: 27 pisos en Tomás Alonso

El Ayuntamiento de Vigo ha anunciado el inicio de varias actuaciones en materia de vivienda, con especial atención a la construcción de viviendas de protección oficial (VPO), como parte de un plan para paliar la escasez de oferta accesible en la ciudad.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la próxima construcción de un edificio en la calle Tomás Alonso, que contará con 27 viviendas protegidas, repartidas en nueve plantas, e incluirá también plazas de aparcamiento y trasteros. La inversión total asciende a más de siete millones de euros, de los cuales 1,2 millones serán financiados con fondos europeos. Este será el primer proyecto que gestionará directamente la Empresa Municipal de Vivienda de Vigo, recientemente impulsada por el Consistorio.

Además, el Ayuntamiento está tramitando un plan especial de ordenación urbanística en la zona de Teis, en las inmediaciones de las viviendas de Fenosa y del colegio Frián-Teis, con el objetivo de habilitar una superficie de 38.000 m², de los cuales el 45% se destinará a uso residencial y un 30% de las viviendas serán protegidas. El desarrollo incluirá también zonas comerciales y mejoras en los accesos al citado centro educativo.

El alcalde ha subrayado que estas actuaciones responden a la necesidad de suplir la falta de inversión por parte de la Xunta de Galicia, a la que acusa de “marginalizar a Vigo” en materia de vivienda desde 2009. “Nos deben 5.000 viviendas. Desde 2009 sólo han construido 60, cuando deberían haber sido al menos 4.000”, denunció.

Con estos nuevos proyectos, el Ayuntamiento busca afrontar el problema de los elevados precios del alquiler y facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias con menos recursos