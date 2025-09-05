Un inicio de curso escolar desde Irlanda
35 alumnos de 4º de la ESO partieron ayer hacia el país anglosajón en el marco del ‘Vigo en Inglés’
Oficialmente no será hasta el 8 de septiembre, pero para 35 alumnos de Vigo el curso arrancó ayer. Y lo hizo desde Irlanda. El alcalde Abel Caballero despidió al grupo de estudiantes que estará 3 semanas en Irlanda para aprender la lengua dentro del programa Vigo en Inglés. «Van llenos de ilusión y con muchas ganas de aprender y vivir la experiencia», declaró el regidor. El Concello beca a más de mil jóvenes de 4º de la ESO para que aprendan inglés en Reino Unido e Irlanda. «Son recursos de Vigo bien invertidos», afirmó Caballero, que recordó que cada año se destinan 3,3 millones de euros a este programa.
