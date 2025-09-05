Un inicio de curso escolar desde Irlanda

Oficialmente no será hasta el 8 de septiembre, pero para 35 alumnos de Vigo el curso arrancó ayer. Y lo hizo desde Irlanda. El alcalde Abel Caballero despidió al grupo de estudiantes que estará 3 semanas en Irlanda para aprender la lengua dentro del programa Vigo en Inglés. «Van llenos de ilusión y con muchas ganas de aprender y vivir la experiencia», declaró el regidor. El Concello beca a más de mil jóvenes de 4º de la ESO para que aprendan inglés en Reino Unido e Irlanda. «Son recursos de Vigo bien invertidos», afirmó Caballero, que recordó que cada año se destinan 3,3 millones de euros a este programa.