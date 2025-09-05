«Hay un problema enorme de falta de enfermeras y médicos que afecta a todo »

Toda su carrera asistencial está vinculada a Vigo desde que, en 1991, inició su residencia en un Rebullón que aún pertenecía a la Diputación. En sus once años como jefe de servicio de Psiquiatría, no es la primera vez que al doctor José Manuel Olivares le ofrecían ser el número dos del Área Sanitaria de Vigo. Lo aceptó ahora tras ver encarriladas las demandas de Salud Mental y porque cree que puede ser útil. «Lo voy a intentar».

-Ha tenido tiempo para digerir la notica y saber qué quiere hacer. ¿Qué metas se ha fijado?

Son etapas. En una primera necesito hacerme con la situación, coger todos los datos, escuchar a todo el mundo y ver qué patina. Luego, ver qué puedo aportar. Hay una estrategia del Sergas y una dirección; no voy por libre. Pero sí creo que alguien que ha estado siempre en la clínica va a ser más receptivo a la hora de entender los problemas que puedan tener otros servicios. Modestamente, fui capaz de hacer que un servicio menor, denostado, medio raro, que casi ni nos querían en la pública, sea ahora relevante. Tampoco somos capaces de transmitir todo lo que hacemos bien en la sanidad de Vigo. Cuando yo me vaya, me gustaría que la percepción sea mejor.

-Seguro que hay algún otro cambio que como jefe de servicio esté deseando implantar….

Me gustaría más colaboración entre Primaria, especializada y los propios servicios hospitalarios. Hay muchas patologías en las que deberíamos seguir modelos similares al de la unidad de mama, un proceso en el que antes tenían que ir a 8 sitios distintos. Me gustaría que todos sintiéramos que no somos de un servicio, sino del hospital y que el área sanitaria responda a las necesidades en su conjunto.

-¿Cuáles son los problemas que ya le están llegando?

Llevo 4 días ¿Problemas complejos y que están afectando a todo? Hay uno enorme de falta de médicos y enfermeras. Es algo crucial. Hay especialidades más dañadas, pero casi todas están afectadas. Se puede solucionar, pero es difícil desde aquí. Tenemos mucha más capacidad docente que la que se presta a la sanidad española y eso va a depender del Ministerio. Tenemos mucha gente de fuera que ha pedido la convalidación y está atascadísimo. Luego, hay un problema económico importante. Los recursos para sanidad nunca llegan, pero el aumento de demanda es exponencial estos años. Si lo que se me va a pedir a mí es “Con esto haz lo que puedas”, tendremos que ser imaginativos y hacerlo lo mejor posible. Siempre hay capacidad de mejora, pero no se puede explotar a la gente.

-¿Y aquí que se puede hacer frente al déficit de profesionales?

Veré exactamente cuál es el problema. Si hace falta una persona y se puede contratar, intentaré que se contrate. Si no hay nadie para contratar, magia no se puede hace. Habrá que procurar facilitar las cosas. Hay cosas que no nos lo ponen fácil, como las listas de contratación. Si se te va el que opera la mano y, según la lista, al que le toca venir opera el pie, hasta que coja la experiencia en mano…

-¿Y eso no se puede cambiar?

Le pregunté al conselleiro y me dijo que era difícil.

-A ver si no se encuentra con muchos muros así.

No me asustan los muros siempre que se pueda hablar sobre ellos. Mientras podamos argumentar y haya buena interlocución, todo es susceptible de ser cambiado.

-Muy vinculado a esto, están los problemas de accesibilidad en Primaria, las esperas que este verano han acabado en colapsos en urgencias. ¿Cómo mejorarlo?

Tenemos que ver cuánta demanda hay y qué capacidad de contratar profesionales. Si llega un momento en el que es excesiva, habrá que ver alternativas: consultas de enfermería, teleasistencia y nueva tecnología, como resolución de pruebas con inteligencia artificial… Hay adaptarse con las herramientas que tenemos.

-¿Está el área sanitaria en un punto de inflexión en el que hay que sentarse y pensar en redimensionarla?

Pienso que sí. Voy a escucharles a todos, qué quieren, qué creen, y se intentará ver si su argumentación es correcta o qué plazo se ponen para conseguirlo.

-¿También en espacios?

Soy experto en espacios y en su carestía. Al final, van saliendo. Habrá que ser imaginativo y convencer para que conseguirlos.

-¿Convencer en Santiago para que Vigo tenga más?

No voy a cambiar, saben lo que compran. Entiendo que el que está en servicios centrales tiene que cuidar a todos y Vigo no puede crecer a costa de otros. Habrá que pelear para que todos los sitios consigan lo que necesitan.

-¿Cómo pinta Povisa en la ecuación? Por si acaso, ¿hay que planificar un futuro en el que el Chuvi absorba esta población?

Supongo que será una de las alternativas que se planteen, pero en este momento me parece que no van por ahí.

-¿Algo que le haya asustado en los datos que ya ha podido ver?

No me asusta nada. Lo que ya veía en mi servicio lo he visto en otros: un aumento de demanda tremendo. No es que espere la gente más porque hacemos menos, sino que espera más a pesar de que hacemos mucho más. Eso es preocupante.

-Hay un problema que supongo que no le dejarán que repose mucho, que es el del Olímpia de Valencia porque está muy próxima a la apertura. Hay una oposición de profesionales, crítica por falta de contrataciones nuevas…¿Cómo lo va a abordar?

Tendré que escuchar qué es de lo que se quejan y qué se puede hacer. Como norma general, en cualquier cambio siempre va a haber gente que lo va a ver mal, gente que lo va a ver bien y gente que va a ser neutral. Y cuando coges un tiempo después a esos grupos, ves que cambian extraordinariamente. Entonces, depende de lo bien que se haga. Si se hace bien, que es la idea, pues todo el mundo quedará contento.

-¿Hacerlo bien, qué significa? ¿Dialogado?

Otra cosa conmigo no tendrán, pero diálogo para aburrir. Otra cosa es que hay muchas cosas que yo no puedo prometer porque no tengo capacidad para hacerlas, pero desde luego lo que no se debe es ni engañar a la gente ni decirle “Es lo que hay y os lo coméis".

-Igual por eso lo escogieron, por su experiencia de psiquiatra tratando a gente.

Habría que preguntar a quien me puso. No lo veo una desventaja, seguramente mucha gente estará extrañada de que pongan a un psiquiatra, pero somos supercientíficos, supermédicos y, además, hemos visto de todo. El trabajo en equipo multidisciplinar, por ejemplo, es una cosa normal en Psiquiatría. Y tratamos mucho con el contexto del paciente, con su familia, con los amigos, con su circunstancia laboral... Tenemos una visión del conjunto que la medicina siempre tuvo y que nosotros mantenemos.

-¿Y qué va a pasar con el centro de salud Nicolás Peña?

Lo que me dijeron antes de llegar es que se iban a ir al Olimpia Valencia y que una parte de esos espacios sería para Salud Mental.

-El área también necesita tecnología. ¿El segundo Da Vinci será una guerra?

No tengo ni idea. Entiendo que los cirujanos estarán locos por conseguir cuantos más aparatos, mejor. Todo lo que sea bueno para Vigo lo voy a apoyar, otra cosa es que sea factible ahora.

-¿Y sabe qué otro tipo de tecnología es necesaria o urge?

El impacto que está teniendo la tecnología en nuestras vidas corrientes es brutal y en el campo de la sanidad también tiene que serlo. Hay muchísimas cosas, sobre todo están muy trabajadas la que tienen que ver con imágenes, en las que las máquinas son tan buenas o mejores que nosotros. En el momento en que la tecnología sea capaz de analizar todo eso o que podamos de una manera económica incorporar eso a la sanidad, eso va a quitar muchísimo trabajo y se va a notar en la reducción de tiempos de demora.

¿Va a haber más cambios en las direcciones que dependen de usted?

No, yo estoy contento. Todo el mundo me ha recibido estupendamente y ya les conocía. Siempre trabajé bien con toda las personas que están en la dirección y estoy encantado de que sigan.

«Hay que poner un límite de hasta cuando seguir las conversaciones de Medicina; si no, plantear la facultad» -En el debate sobre el grado de Medicina, ¿qué es lo que quiere el Chuvi? ¿Una facultad en Vigo? En este momento, lo que se está planteando es una descentralización de Santiago. Hay que poner un límite de hasta cuándo vamos a seguir con estas conversaciones. Si se hace, adelante y, si no, pues habrá que plantear la facultad. -¿Y cuál debería ser el límite? El límite no sé cuál es, pero no puede ser muy lejos, porque esto ya lo hemos vivido. Pero tampoco creo que debamos pensar en una facultad de medicina como en las que estudiamos nosotros. Mi hija, que es médico, ha estudiado en un hospital en Madrid casi desde el primer día. La medicina se aprende en los hospitales. Hablar de facultad como un edificio donde van a clase hay que quitárselo de la cabeza. Se habla mucho de personas, docentes, ciudades, alcaldes... y poco de los alumnos.