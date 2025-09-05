Los empresarios urgen afianzar las rutas a Madrid y Barcelona y a grandes ‘hubs’ internacionales

Conexiones aéreas útiles para el día a día o, en su defecto, buenas alternativas al avión. El problema es que la decisión de Ryanair de retirarse del aeropuerto de Peinador y dejar bajo mínimos a Lavacolla, en Santiago, ha puesto al descubierto que la comunidad en general, y Vigo en particular, no dispone ni de una, ni de la otra.

Los empresarios y también representantes del sector turístico no se mostraron sorprendidos por la marcha de la compañía irlandesa, después del cese de la ruta con Barcelona. «Esperábamos que este fuera el siguiente paso. El único que sale ganando con todo esto es Oporto, Vigo y el sur de Galicia se quedan aislados; antes aún teníamos Santiago y ahora ya ni eso. Volar a bajo coste ya es imposible pero resulta imperativo, es un golpe importante para nosotros pero también para el turismo», señala Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP).

Esta necesidad de viajes más próximos y ágiles también la defiende la presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, con sede en Vigo, María Borrás. «En Galicia no necesitamos rutas sobredimensionadas que luego solo despegan una vez a la semana. Lo que de verdad necesitamos son conexiones útiles en el día a día, con frecuencias que permitan viajar por trabajo o por ocio y que den servicio también a nuestras empresas. Sin estabilidad y continuidad, los vuelos se convierten en algo testimonial, pero no en una solución real», valora Borrás, quien apuesta además por un plan coordinado entre los tres aeropuertos gallegos en lugar de líneas o rutas que se solapen. «Por eso defendemos un plan coordinado de conectividad aérea para toda Galicia. Tenemos tres aeropuertos para algo más de dos millones y medio de habitantes y lo lógico es que se complementen en lugar de competir. Si cada uno ofrece rutas y horarios que se pisan, perdemos competitividad».

Con la decisión ya tomada, y asumida, llega el momento de pensar en el futuro; por ello empresarios y hosteleros optan por ver el vaso medio lleno y aprovechar el momento para poner sobre la mesa «buenas alternativas». «Hay que apostar por una compañía de bandera, es la oportunidad de que entre una línea buena, apostar por buenas alternativas porque sin conectividad no hay nada. Y rutas a hubs internacionales como Londres o París resulta fundamental para captar congresos internacionales; porque si dicen de hacerlo en Vigo o en Málaga, escogerán Málaga por la conexión», reflexiona César Ballesteros, presidente de los hosteleros de Pontevedra.

Con esta valoración concuerda también María Borrás. «En este esquema, Vigo debe contar con enlaces a los grandes hubs internacionales —Londres, Frankfurt, Ámsterdam, París— y también con conexiones sólidas a Barcelona y Madrid, que siempre tienen una altísima demanda. Con aviones medianos, que se pueden llenar con facilidad, esas rutas son sostenibles y nos garantizan estar bien conectados», defiende la presidenta del Círculo.

Por su parte, desde la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), lamentan «el grave perjuicio» de la marcha de Ryanair que afecta «de manera directa a la internacionalización de nuestras empresas, al atractivo para nuevas inversiones y a la dinamización del turismo».

Todavía más crítico se mostró el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ya advertía este miércoles que no se iba a renovar el contrato con la compañía. «Agosto cerró con una ocupación hotelera del 90% de media. Hubo muchos incumplimientos con Vigo; nada tiene que ver con la tasa de AENA. No los echaremos de menos en absoluto», refrenda Caballero.

La Xunta remitió ya una carta al Ministerio de Transportes en la que pide una reunión con el ministro Puente para abordar la situación aeroportuaria en Galicia tras la huída de Ryanair, al ser la comunidad «más perjudicada».