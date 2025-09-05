Despedida de Vigo Contra el Cáncer: científicos resaltan el impulso que dio a la investigación local

La carrera de Vigo Contra el Cáncer nació del deseo de un pequeño grupo de personas de contribuir a la lucha contra esta enfermedad y del convencimiento de que la clave es la investigación. Ajenos al mundo científico, en 12 años han logrado algo que los que sí se dedican a ello les agradecen enormemente: dinamizar la investigación del cáncer en Vigo, facilitando un empuje financiero y una visibilidad clave para proyectos que arrancan.

«Tras doce años de trabajo, ilusión y compromiso, ha llegado el momento de decir adiós», anunció ayer su presidenta y alma máter, Rosa Soliño. Hace tiempo que tomaron esta decisión las cuatro personas lo sacan adelante desde el altruismo más absoluto, ahorrando cada céntimo posible para donarlo a la causa elegido. «Una victoria a veces es saber retirarse a tiempo», subraya.

El balance es de 280.122,88 euros donados a investigación y a apoyar a pacientes de oncología pediátrica. El 19 de octubre celebran «A Derradeira» con la que quieren alcanzar los 300.000. «Una despedida por todo lo alto, una fiesta», ansían. La última donación será para Vigo4Sar, sobre sarcoma.

El legado

Se despiden «con el orgullo y la certeza de haber dejado una huella profunda», «transformar el esfuerzo colectivo en esperanza tangible». «Vigo contra el Cáncer dejará de correr, pero nunca dejará de creer», aseguran. Y es que deja un gran legado, «semillas plantadas», como explican los investigadores contactados.

Tras la AECC, el primer beneficiario —204 y 2015— fue el proyecto Biomarcadores Moleculares BB1 de Javier Berrocal (UVigo). «Nos puso en el mapa y nos ayudó a establecer contactos en hospitales», cuenta. La donación les permitió completar otras ayudas, sin condicionar en qué se debía invertir «Fue muy generoso y nos permitió publicar los resultados»

En 2018 apoyó a Breogán, el Consorcio Gallego de Cáncer de Mama. «Ha ayudado muchísimo a dinamizar la investigación de cáncer en Vigo y solo tenemos palabras de agradecimiento», explica Esteban Castelao, uno de sus líderes. Destaca la gran pérdida que supone para el área y aboga por más iniciativas así.

Una ayuda para emprender el vuelo

En 2019 y 2020 lo recaudado fue para Oncoloxía Customizada para Tratar Os PUlmónS (Octopus) del Chuvi, el Cinbio (UVigo) y el Cimus (USC), donde estaba entonces Mónica Martínez. «Fue de las primeras asociaciones en apoyarme y creer en mi idea», cuenta y explica que en ese punto inicial es difícil competir en convocatorias institucionales de ayudas. Lamenta que se pierda esta «oportunidad para grupos pequeños o ideas nuevas». Del apoyo que les dieron a ellos, no solo «surgió una línea muy estable que nos está dando muchas alegrías»; sino que le puso en contacto con Oncología del Chuvi, ver que hablaban el mismo idioma y abrir la puerta a crear el Grupo de Oncología Traslacional del Galicia Sur, muy activo y ya con patentes registradas. «Fue un antes y un después», agradece. «Ver correr a mi ciudad por el proyecto en el que trabajo tiene una parte emocional muy grande», cuenta.

Liquid Pancreas fue el proyecto al que se entregó lo recaudado en 2023. Elena Gallardo, que lo lidera junto a Alberto Garrido, siente «muchísima pena». Lamenta la pérdida de una fuente de financiación donde los gallegos parten «con cierta ventaja». «Empezamos gracias a ellos, es ese punto necesario para arrancar», agradece.

Coincide con ella Isaura Rodríguez, de Galicérvix —2024—. «Los grupos de investigación pequeños, de clínicos, somos menos competitivos en convocatorias públicas de investigación básica porque compaginamos con la asistencia». A ellos también les permitió arrancar.

Reflexión

Sabedores del enorme esfuerzo de la organización, lamentan que «ni esté reconocido ni se facilite». Llaman a reflexionar sobre por qué se pierde una iniciativa «tan bonita» y «exitosa». «Por falta de ilusión no ha sido».

Vigo Contra el Cáncer también contribuyó con otros proyectos como NanoMag, Requite y Bicar.