La desbandada de Ryanair refuerza a Oporto como gran aeropuerto gallego

El aeropuerto de Oporto vuelve a ser el gran beneficiado del río revuelto en materia aérea de Galicia. Hace ya dos décadas que en Portugal soltaron sus redes al norte del Miño con un lema claro: Sá Carneiro, o aeroporto de todos os galegos. Las batallas aeronáuticas a este lado de la frontera —casi siempre con Ryanair y las ayudas públicas de por medio, como con el portazo que acaba de dar ahora— no pasaron desapercibidas para la dirección de la terminal lusa, que poco a poco fue multiplicando su oferta de vuelos y sus campañas de captación de viajeros al otro lado de la frontera (primero en el área de Vigo y luego hacia el norte) hasta haber conseguido que aquel eslogan sea prácticamente una realidad a día de hoy: de los 16 millones de viajeros anuales que movió la terminal lusa en 2024, en torno a 1,75 millones eran gallegos, según sus estimaciones oficiales.

Ahora, el nuevo chantaje de Ryanair que afecta de lleno a Galicia (esta vez contra a Aena), tendrá nuevamente un único beneficiado claro en materia aeroportuaria en el noroeste español: Sá Carneiro. La terminal lusa verá en los próximos meses como todavía más gallegos se verán obligados a volar desde y hacia Oporto ante la escasez de rutas (y precios competitivos) en Peinador, Lavacolla e incluso Alvedro.

Las cifras de Sá Carneiro en comparación con las de las tres terminales gallegas son demoledoras: mueve ya más viajeros gallegos anuales que Peinador o Alvedro y, en el caso de Lavacolla, aunque 2024 lo cerró con un récord histórico de 3,6 millones de viajeros, la terminal santiaguesa se quedará este año muy lejos de esta cifra tras el drástico recorte de la low cost irlandesa.

De un plumazo, Ryanair eliminará casi todas sus rutas del aeropuerto de Lavacolla dejando operativas a partir de octubre en Galicia solo cinco. Y todas ellas, con pocos días de operación a la semana: Tenerife Sur, Valencia, Lanzarote, Sevilla y Londres. Solo a partir de octubre la low cost irlandesa acabará eliminando de la comunidad gallega a través de Santiago sus vuelos a: Alicante, Palma de Mallorca, Madrid, Málaga, Barcelona, Gran Canaria y Zaragoza. Pero antes ya había cesado operaciones a Bruselas (Charleroi), Dublín, Fuerteventura, Ibiza, Menorca, Memmingen, Milán, Bolonia, Gerona, Burdeos, Edimburgo, Fráncfort, París, La Palma o Marsella.

En el aeropuerto de Oporto, que volverá a ser la gran baza de los gallegos para poder viajar en avión ante este drástico recorte en Galicia, Ryanair no solo opera ya hasta 75 destinos directos, sino que está en plena expansión con la construcción de un hangar para sus 12 aviones.

Primeras cancelaciones en el vuelo a Londres

Usuarios de la ruta Peinador-Stansted (Londres) han recibido en los últimos días mensajes de cancelación por parte de Ryanair sobre los vuelos que adquirieron para fechas previas al fin del convenio entre la low-cost irlandesa y el Concello (el 31 de diciembre).Es el caso de la viguesa Mónica Méndez, que había planeado una escapada a la ciudad londinense durante el puente de diciembre. «Compramos los billetes el pasado jueves (28 de agosto) y con ellos ya pagamos los traslados, la estancia en Londres y hasta las entradas para los estudios de la Warner de Harry Potter. En mi caso, somos cuatro, con dos niños, y nos gastamos más de 1.200 euros. Y ayer [por el martes], a las 9 de la mañana, nos llega un mail de Ryanair: que nos cancelan el vuelo de vuelta. Estamos indignados. Si no nos iban a dejar volar, ¿por qué nos permiten comprar esos billetes?», asegura a FARO.«Su vuelo ha sido cancelado por motivos comerciales», reza el mensaje de la compañía que ofrece a los clientes afectados hacer uso de la opción de una ruta alternativa hasta su destino, o solicitar un reembolso íntegro del coste de su billete.