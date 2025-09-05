El comité de Vitrasa frena las movilizaciones tras la marcha atrás de la empresa en su intención de sancionar a dos trabajadores

El Comité de Empresa de Vitrasa ha anunciado ue suspende las movilizaciones que tenía previsto llevar a cabo la próxima semana. La protesta se basaba en las sanciones que había impuesto la compañía de transportes a dos de sus trabajadores, tras haber tenido un accidente con los autobuses durante sus jornadas de trabajo. Finalmente, Vitrasa ha dado marcha atrás y ha rectificado su decisión, de ahí que los trabajadores hayan decidido desconvocar sus actos reivindicativos.

La empresa ha convocado una reunión para este próximo lunes día 8 de septiembre en el que se formalizará el acuerdo.

Desde la representación de los trabajadores se ha valoraso «positivamente» este cambio de actitud de Vitrasa, «y entendemos que antes de la apertura de un expediente se debería analizar y valorar los hechos con el comité de empresa»

En este sentido, cuando se convocaron las movilizaciones, ahora suspendidas, los responsables sindiciales remarcaron que ninguno de los accidentes reseñados fue motivado por saltarse las normas o incumplir el código de circulación. «Han sido únicamente debido a unas condiciones impuestas por la empresa y al caos circulatorio de esta ciudad. Diariamente evitamos una gran cantidad de accidentes y no queremos que se nos premie por ello, por lo que entendemos que tampoco se nos debe sancionar por lo contrario. Nos esperan meses muy complicados con las obras que se están acometiendo: Lepanto, avenida de Madrid, inicio de las rampas de Gran Vía...; todo esto unido al comienzo del curso escolar, luces de navidad y cualquier otro evento que vaya a surgir provocará que estas situaciones se vean incrementadas», explicaba el Comité de Empresa..