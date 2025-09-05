Comesaña, en modo fiesta con América de Vigo y Sergio Carreira
San Andrés de Comesaña celebra hasta el lunes sus tradicionales Festas do Rosario con un cartel de lujo y un arranque especial: el pregón correrá a cargo de Sergio Carreira, futbolista del primer equipo del Celta, y Paula González, jugadora de As Celtas, ambos vecinos de la parroquia. Durante cuatro días, el público disfrutará de América de y un sinfín de grupos más.
