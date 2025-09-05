El centro de recursos feministas dispara su actividad hasta diciembre

El centro de documentación y recursos feministas de Vigo prepara una enorme batería de actividades para estos últimos cuatro meses del año. Unas de las más destacadas, una vez empiece el curso escolar, son las charlas virtuales con alumnos de 3º y 4º de ESO y también de bachillerato que estudien en los distintos centros educativos de la ciudad. El objetivo es concienciar sobre la violencia sexual entre los jóvenes y explicar los espacios en donde se pueden dar estos episodios. También se analizarán las relaciones afectivas desde el prisma del cuidado propio y a terceros. Estas charlas virtuales tendrán lugar de lunes a viernes por las mañanas.

También habrá conferencias. La primera será el martes 7 de octubre a las 18 horas sobre las mujeres en la antigua Grecia y estará impartida por Susana Reboreda Morillo. Ofelia Rey, María Xosé Agra y Susana Cendán, ya en noviembre y diciembre, hablarán sobre el papel de las mujeres en la emigración de los siglos XVIII y XIX, la justicia en el mundo contemporáneo y el surrealismo desde una perspectiva feminista, respectivamente.

Los libros también son protagonistas en el centro de recursos feministas de Vigo. El 24 de septiembre, la redactora de FARO Carolina Sertal moderará un club de lectura alrededor de Apegos feroces, de la escritora Vivian Gornick. Las autoras Inma López Silva (30 de septiembre), Almudena Otero (15 de octubre), Carmen V. Valiña (28 de octubre) y Carmen Verde y Coral del Río (11 de noviembre), presentarán sus últimas obras.