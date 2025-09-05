El caso del crimen de la maleta, a la espera del examen psiquiátrico de «O Chioleiro»

El caso del crimen de la maleta de Vigo está pendiente del informe psiquiátrico que la Sección Quinta de la Audiencia ha ordenado realizar a José Manuel Durán González, «O Chioleiro», para lo cual deberá ser trasladado desde la prisión lucense donde permanece hasta el Imelga de Pontevedra para ser examinado por los forenses. Esta cuestión es clave para aclarar la cuestión de la imputabilidad del presunto asesino.

La Audiencia estimó el recurso de apelación de la defensa y ordena la prueba, en contra del criterio del juez instructor, para conocer el motivo de los vaivenes en los diagnósticos a «O Chioleiro» a lo largo de los años, aclarar cuál es el correcto y arrojar luz, entre otras cuestiones, de su estado mental en el momento del crimen de Carmen Bento, la mujer cuyo cadáver fue hallado en una maleta en febrero de 2024 en Vigo.

En 1988 «O Chioleiro» mató a su abuela. Aquella sentencia lo absolvió, al aplicarse una eximente completa de enajenación mental, siendo internado en un penitenciario psiquiátrico como medida de seguridad. Paradójicamente, en la condena por el crimen de su vecina Alicia Rey, ocurrido en 2004, no se le aplicó eximente ni atenuante alguna por esta cuestión. Los forenses hablaron en el juicio de un «trastorno caracterial», agregando que, superados sus problemas con el alcohol, era «responsable de sus actos».