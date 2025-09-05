Caamaño pide llegar a un acuerdo sobre Medicina «lo antes posible»

Tras el descanso del mes de agosto que se ha dado el grupo de trabajo sobre el futuro de la titulación de Medicina, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, considera que el de septiembre es «importante». «Esto hay que hacerlo lo antes posible para que realmente llegue a buen término», defendió ayer el titular de Sanidade, aunque rechaza hablar de plazos. Entre otros motivos, aunque no lo mencionó, están las elecciones al Rectorado de la USC, un proceso que arranca en noviembre y que puede enturbiar el debate.

Gómez Caamaño pidió «dejar trabajar» con calma al grupo de asesores y sacar el debate «del terreno emocional y llevarlo a la racionalidad para conseguir lo que mejor para Galicia y para los médicos que se vayan a formar» aquí.

Insistió en que la apuesta de la Xunta pasa por una única facultad con la docencia descentralizada en Vigo y A Coruña. Una opción que nunca ha convencido al alcalde olívico, Abel Caballero, que acusa al conselleiro de «decir no» a la facultad en la ciudad. «Como siempre, trabajando para Santiago la Xunta», censuró. Además, le reprochó la falta de respalda cuando se planteó que Vigo quedara fuera de los exámenes MIR.

Gómez Caamaño acudió ayer a Vigo para poner en valor el Plan Comunitario de Teis, financiado por Sanidade con 180.000 euros hasta 2028, para promover la salud y prevenir las adicciones. Destacó que es «pionero» y «extensible» a otras zonas. «Esta es la sanidad real».

Priorizarán a los niños y l os jóvenes, «porque están pasando momentos complicados e precisan de nós», explicó la coordinadora técnica del plan, Xenoveva Coordeiro. Lo hacen a través de sus comités de manera participativa, con la implicación de anpas, centros educativos, los de salud de Teis y Beiramar y otros colectivos y entidades de la parroquia. «Faltábanos a implicación da Administración», señalan. Buscan actuar de manera holística para lograr «un barrio protector coa nosa mocidade»

Basilio Aragón, otro de los portavoces del plan, agradeció la implicación de la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, para poder mantener un servicio que lleva actuando 30 años. El organismo provincial le concedió una ayuda nominal de 10.000 euros.