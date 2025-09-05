El BNG enmienda los presupuestos para una «fiscalidad justa»

El BNG ha registrado una batería de 60 enmiendas al proyecto de presupuestos municipales de 2026, en busca de una fiscalidad «socialmente xusta» y frente a la «tortura fiscal» del Gobierno local, que, denuncia el Bloque, quiere subir de forma general un 4% todos los impuestos y tasas municipales por tercer año consecutivo. «Non ten sentido que pague o mesmo recibo un fogar con tres persoas que cunha soa», argumenta su portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, que apuesta por «quen menos pode, menos pague».