Antón Sobral celebra medio siglo de creación artística en Afundación

La sede de Afundación acoge desde ayer la inauguración de la exposición retrospectiva del pintor Antón Sobral —«Océano Sobral»—, que celebra 50 años de creación artística dominada por el mar como referente principal. La muestra incluye sus diferentes facetas como fotógrafo, poeta o impulsor de campañas solidarias como la que promovió en los setenta para ayudar a los obreros en huelga del astillero vigués Ascón, para la que congregó a grandes artistas como Laxeiro o Colmeiro y consiguió recaudar más de un millón de pesetas.