Vigo, epicentro de la vela

Vigo reforzará su «vocación náutica» con la llegada de la segunda etapa y la salida final de la 56 edición de La Solitaire du Figaro Paprec, que estará con sus 35 participantes en la ciudad olívica del 18 al 21 de septiembre. La presentación oficial de la salida se celebró ayer en el Edificio de Sesiones del Muelle de Trasatlánticos con la asistencia de Carlos Botana, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo; Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra; Ana Ortiz, delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo; y Mario Cardama, presidente de la Fundación Traslatio.

Esta escala de La Solitaire du Figaro Paprec en Vigo cuenta con el impulso de la Autoridad Portuaria de Vigo y la Deputación de Pontevedra, «instituciones que hacen posible el regreso de una gran regata oceánica a la ría 20 años después de la Volvo Ocean Race», indicaron desde la organización.

«Para el Puerto de Vigo es un orgullo acoger una de las etapas, y la única escala en España, de La Solitaire du Figaro 2025», apuntó Carlos Botana.