Vigo Capacita formó a 20 personas sin empleo en cocina y montaje
El taller de empleo dual Vigo Capacita X finalizó ayer, tras formar y dar empleo a 20 personas que estaban en el paro. Para ello se invirtieron 422.691 millones por parte de la Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade. Los participantes se especializaron en cocina y servicios de restauración, asó como en montaje y mantenimiento de placas solares fotovoltaicas.
