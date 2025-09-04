Vigo Contra el Cáncer anuncia su despedida tras doce años de solidaridad

La asociación Vigo Contra el Cáncer ha anunciado su despedida definitiva tras doce años de «trabajo, compromiso y solidaridad». La entidad, nacida en 2013, ha confirmado que dejará de estar activa en 2025, aunque lo hará «con el orgullo y la certeza de haber dejado una huella profunda en la lucha contra esta enfermedad». «Después de 12 años, ilusionado y comprometidos, decimos adiós», empezó Rosa Soliño la rueda en la que anunció la que será la duodécima y última carrera de Vigo Contra el Cáncer. Muy emocionada, explicó que se despiden con «el orgullo y la certeza de haber dejado una profunda huella».

El colectivo, que desde sus inicios se volcó en la recaudación de fondos para la investigación oncológica y en el apoyo a pacientes, especialmente en oncología pediátrica, destaca que en este tiempo ha donado un total de 280.122,88 euros a diferentes proyectos científicos. «Desde el principio hemos tenido un único propósito: recaudar fondos para la investigación contra el cáncer y apoyar a quienes más lo necesitan», recuerdan en su escrito. Destacan además el papel esencial de voluntarios, corredores, equipos médicos, patrocinadores e instituciones.

Presentación de «A derradeira», la última carrera de Vigo contra el Cáncer. / Marta G. Brea

La última carrera: «A Derradeira»

Aunque la asociación cierra su trayectoria, aún queda una cita marcada en rojo en el calendario. El próximo 19 de octubre Vigo acogerá la XII edición de la popular carrera solidaria, bajo el lema «A Derradeira», con la que la entidad quiere despedirse por todo lo alto y lograr un último objetivo: alcanzar los 300.000 euros donados. «Cada dorsal, cada zancada en Coia, cada pequeño gesto solidario, ha sido parte esencial de este viaje», señalan desde la organización, que anima a la ciudadanía a volcarse en esta edición final para culminar con éxito la historia de la iniciativa.

Los beneficios de esta última carrera se donarán al proyecto «Nuevas oportunidades para pacientes con sarcoma – VIGO4SAR» liderado por la doctora María Mayán, investigadora del grupo CellCOM en el CINBIO (Universidad de Vigo), junto con el oncólogo Juan Carrasco, del Hospital Público Álvaro Cunqueiro y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS)

Los sarcomas son un grupo heterogéneo de más de 200 tipos y subtipos de tumores que afectan principalmente a los tejidos blandos y al hueso. Suelen presentarse en niños y jóvenes, donde la enfermedad tiene un gran impacto. El proyecto VIGO4SAR propone estudiar, mediante muestras tumorales obtenidas con apoyo de varios servicios y del biobanco del Hospital Álvaro Cunqueiro, la eficacia de las diferentes terapias existentes