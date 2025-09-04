El portazo de Ryanair refuerza a Oporto como el gran aeropuerto de Galicia

El aeropuerto de Oporto vuelve a ser el gran beneficiado del río revuelto en materia aérea de Galicia. Hace ya dos décadas que en Portugal soltaron sus redes al norte del Miño con un lema claro: Sá Carneiro, o aeroporto de tódolos galegos. Las batallas aeronáuticas a este lado de la frontera–casi siempre con Ryanair y las ayudas públicas de por medio, como con el portazo que acaba de dar ahora– no pasaron desapercibidas para la dirección de la terminal lusa, que poco a poco fue multiplicando su oferta de vuelos y sus campañas de captación de viajeros al otro lado de la frontera (primero en el área de Vigo y luego hacia el norte) hasta haber conseguido que aquel eslogan sea prácticamente una realidad a día de hoy: de los 16 millones de viajeros anuales que movió la terminal lusa en el último año, en torno a 1,75 millones eran gallegos, según sus estimaciones oficiales.

Ahora, el nuevo chantaje de Ryanair que afecta de lleno a Galicia (esta vez contra a Aena), tendrá nuevamente un único beneficiado claro en materia aeroportuaria en el noroeste español: Sá Carneiro. La terminal lusa verá en los próximos meses como todavía más gallegos se verán obligados a volar desde y hacia Oporto ante la escasez de rutas (y precios competitivos) en Peinador, Lavacolla e incluso Alvedro.

Las cifras de Sá Carneiro en comparación con las de las tres terminales gallegas son demoledoras: mueve ya más viajeros gallegos anuales que Peinador o Alvedro y, en el caso de Lavacolla, aunque 2024 lo cerró con un récord histórico de 3,6 millones de viajeros, la terminal santiaguesa se quedará este año muy lejos de esta cifra tras el drástico recorte de la low cost irlandesa.

De un plumazo, Ryanair eliminará casi todas sus rutas del aeropuerto de Lavacolla dejando operativas a partir de octubre en Galicia solo cinco. Y todas ellas, con pocos días de operación a la semana: Tenerife Sur, Valencia, Lanzarote, Sevilla y Londres. Solo a partir de octubre la low cost irlandesa acabará eliminando de la comunidad gallega a través de Santiago sus vuelos a: Alicante, Palma de Mallorca, Madrid, Málaga, Barcelona, Gran Canaria y Zaragoza. Pero antes ya había cesado operaciones a Bruselas (Charleroi), Dublín, Fuerteventura, Ibiza, Menorca, Memmingen, Milán, Bolonia, Gerona, Burdeos, Edimburgo, Fráncfort, París, La Palma o Marsella.

En el aeropuerto de Oporto, que volverá a ser la gran baza de los gallegos para poder viajar en avión ante este drástico recorte en Galicia, Ryanair no solo opera ya hasta 75 destinos directos, sino que está en plena expansión con la construcción de un hangar para sus 12 aviones.

Oporto, mucho más que Ryanair

Pero la oferta de vuelos de Sá Carneiro va mucho más allá de Ryanair. Al contrario que Lavacolla, donde la polémica low cost se hizo dueña y señora y llegó a espantar a otras aerolíneas del resto de Galicia gracias a sus precios bajos favorecidos por las ayudas públicas como fue el caso, por ejemplo, de Air France en Vigo; el aeropuerto de Oporto no se ha convertido en esclavo de una sola aerolínea gracias en buena parte a su apuesta por el turismo y sus millonarios programas de incentivos a aerolíneas que, al contrario que en España, se conceden por objetivos y no a fondo perdido. En Sá Carneiro operan otras low cost, como easyJet, WizzAir, Vueling... pero también grandes aerolíneas de red que permiten conectar con todo el mundo en apenas dos saltos como Turkish Airlines, Lufthansa, KLM, British Airways, Air France o Iberia y Air Europa, entre otras muchas.

Solo en el último año Sá Carneiro ha llegado a ofrecer más de 120 rutas directas, varias de ellas transoceánicas, como a Canadá, Estados Unidos o Brasil. Y el plan de la dirección de Sá Carneiro es firme, ya que su vista está puesta actualmente en los 20 millones de viajeros anuales. Una cifra que, de nuevo, probablemente alcanzarán gracias a los cientos de miles de gallegos que continuarán captando.

Viajeros ante un autobús que cubre la ruta entre Vigo y Oporto en la estación intermodal. / Marta G. Brea

Pero el atractivo del aeropuerto de Oporto para los gallegos va incluso más allá de las decenas de destinos que se pueden tomar en sus vuelos. Llegar desde Galicia a la puerta de Sá Carneiro es cada vez más fácil (y económico) que hacerlo a las propias terminales gallegas. Actualmente, varias compañías de autobús como Autna, Flixbus o Alsa conectan Galicia con el aeropuerto de Oporto varias veces al día, lo que permite incluso evitar el pago de peajes, gasolina y la estancia en alguno de sus parkings, donde también hay opciones de tarifas low cost para estacionar.