Octava escala del «Independence» con más de 4.000 británicos a bordo

Una vez más (y ya van ocho este año), el reconocible perfil del megacrucero estadounidense Independence of the Seas presidió el muelle de Trasatlánticos, al que atracó ayer proveniente de Southampton conduciendo una expedición de más de 4.000 cruceristas. El pasaje disfrutó en la ciudad de la primera parada de un recorrido por la costa ibérica de nueve noches de duración, que se completa con visitas a Lisboa, Cádiz, A Coruña y Bilbao y que fue vendido a precios a partir de unos 2.200 euros por persona.

Con 155.889 toneladas de registro bruto y 339 metros de eslora por 39 de manga, el Independence fue inaugurado en 2008, renovado en 2018 y forma parte de la serie Freedom junto a sus naves gemelas Freedom y Liberty of the Seas.