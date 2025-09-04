Octava escala del «Independence» con más de 4.000 británicos a bordo
F.D. Guerrero
Una vez más (y ya van ocho este año), el reconocible perfil del megacrucero estadounidense Independence of the Seas presidió el muelle de Trasatlánticos, al que atracó ayer proveniente de Southampton conduciendo una expedición de más de 4.000 cruceristas. El pasaje disfrutó en la ciudad de la primera parada de un recorrido por la costa ibérica de nueve noches de duración, que se completa con visitas a Lisboa, Cádiz, A Coruña y Bilbao y que fue vendido a precios a partir de unos 2.200 euros por persona.
Con 155.889 toneladas de registro bruto y 339 metros de eslora por 39 de manga, el Independence fue inaugurado en 2008, renovado en 2018 y forma parte de la serie Freedom junto a sus naves gemelas Freedom y Liberty of the Seas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cuando la muerte no separa: un matrimonio de Mos fallece el mismo día tras medio siglo juntos
- Vigo «se desconecta» de 24 destinos fuera de Europa al atrasar Iberia su primer vuelo
- El Pazo de Oca se viste de gala un año más
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- Davila 30/08/2025
- El juzgado condena a tres aseguradoras a indemnizar con 5,1 millones a la armadora del «Villa de Pitanxo»
- Cuenta atrás para la reapertura al tráfico del túnel de Lepanto hacia la AP-9 en Vigo
- El Puerto de Vigo renovará el edificio de Casa Pepe para dar servicio a vecinos y cruceristas